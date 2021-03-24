逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤24日表現弱勢，主要是受到歐洲疫情增溫、市場擔憂景氣復甦不如預期，加上英特爾（intel）斥資200億美元建廠，衝刺晶圓代工產能，也讓台積電（2330）股價一開盤就相當弱勢。終場台積電下跌18元，收在576元，跌破頭部頸線584元，頭部成型，預期整理時間恐拉長。

觀察技術面指標，以台股加權指數而言，近期壓力較大，大盤終場下跌145點，呈現價跌量縮，技術面尚未出現止跌訊號，目前投資人仍需居高思危。

個股方面，本周納入投資組合的群創，缺水造成面板零組件供應更加吃緊，漲價題材帶動股價再創波段高。

選股方面，雖然大盤不強，仍有相對強勢族群輪番表態。電子股中，面板雙虎為目前權值股中表現最佳的；電動車族群短線題材多，仍持續看好鴻家軍中包括廣宇、乙盛-KY及MIH聯盟的凌陽。

此外，NB指標股宏碁、華碩股價亦緩步上攻，板卡、顯卡族群有望持續創高。PCB個股受惠原物料價格持續上漲，指標股南電股價創近15年來新高價為，相關的金居、榮科、精星等，短線亦可留意；傳產部分，海運個股表現相對抗跌，部分生技股也強勢表態。

(工商 )