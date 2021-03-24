多倫多暴龍可以說是美國職籃近期狀況最糟的一支球隊了，他們從三月開始到現在一場比賽都沒有贏過，首先3/1、3/3原訂與公年和活塞的比賽因為疫情相關因素而取消，3/4恢復賽程後一連敗上9場，其中無論面對西區倒數第2的火箭、東區倒數第4的騎士還是東區墊底的活塞都沒能把握機會拿下，暴龍排名從2月底的全聯盟第13掉到現在的第24，戰績會如此一落千丈有以下原因。

首先暴龍是本季唯一一支主場沒有在『自家』打球的球隊，本位於加拿大多倫多的暴龍受制於相關隔離法令，本賽季選擇以佛羅里達州的坦帕灣作為主場，球員水土不服在主場表現多少會受到影響。再來，隊上西亞卡姆(Pascal Siakam)和梵維利特(Fred Vanvleet)兩名得分主力自二月底開始因為疫情相關因素分別缺席了6場和5場比賽，兩人在3/18號歸隊後暴龍還是無法順利磨合連輸四場，沒有好轉的跡象。還有球隊交易風波與氣氛不佳，包威爾(Norman Powell)以及洛瑞(Kyle Lowry)近期陷入將被交易的疑雲當中，想必無心在賽場上拚搏；主將西亞卡姆又傳出因為辱罵總教練納斯(Nick Nurse)而被重罰5萬美元，將帥不合的嫌隙短期之內恐怕不好化解。

暴龍戰績不佳的問題在大規模人事變動以前很難有翻轉，以運彩的角度來看，這一個月暴龍的讓分(受讓)過盤率只有33%，接下來暴龍的比賽持續在讓分玩法投注對家是一個聰明的選項，另外也可以在『主客隊大小』玩法瞄準暴龍對家的大分，球隊氣氛沉重球員無心防守的狀況之下，暴龍本月平均百回合失分(DEFDTG)高達118.3分聯盟倒數第二，對手得分沒有低於114分的場次。

(中時新聞網)