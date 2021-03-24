2022卡達世界盃足球的資格賽由於受到新冠疫情影響，除了亞洲和南美洲已進行部份賽程外，其他區都推遲至本週才掀開序幕，擁有13個參賽名額的歐洲區競爭激烈，絕對是足球迷關注的重中之重。

世界盃自1930年舉辦以來，明年將邁入第22屆，只有8個國家曾經舉起過冠軍獎盃，而且全部由南美和歐洲國家包辦，巴西5次冠軍排名第1；德國和義大利以4次冠軍並列第2；烏拉圭、阿根廷和法國各2次冠軍；英格蘭與西班牙則分別抱回1次獎盃。在總體的冠軍數量上，歐洲國家不僅以12比9領先南美國家，而且在最近4屆世界盃(2006-2018)都是由歐洲國家奪冠，甚至連決賽的兩支球隊，其中7支都來自歐洲，只有阿根廷在2014年曾闖進決賽，但最終仍在加時賽不敵德國而抱憾而回。

歐洲區本屆共有55隊爭取13個名額，經抽籤後共分為10組，A至E組各5隊，F至J組各6隊，進行主客雙循環小組賽，各小組冠軍直接取得前往卡達的入場券，10個小組第2名外加2支歐洲國家聯賽排名最高的小組冠軍(即未能直接取得世界盃參賽資格的隊伍)，共12支球隊進行附加賽，附加賽分成3組各4支球隊，以單敗淘汰的賽程決出3支出線隊伍。

歐洲區資格賽的抽籤將55隊依國際足總的世界排名分成6個檔次，前3個檔次的國家基本上被認為是較有機會爭奪世界盃門票的隊伍。各組前3檔次的抽籤結果如下：

A組：葡萄牙、塞爾維亞、愛爾蘭

B組：西班牙、瑞典、希臘

C組：義大利、瑞士、北愛爾蘭

D組：法國、烏克蘭、芬蘭

E組：比利時、威爾斯、捷克

F組：丹麥、奧地利、蘇格蘭

G組：荷蘭、土耳其、挪威

H組：克羅埃西亞、斯洛伐克、俄羅斯

I組：英格蘭、波蘭、匈牙利

J組：德國、羅馬尼亞、冰島

本週的歐洲區資格賽，在台灣時間3月25日凌晨至4月1日凌晨舉行，各隊將進行2到3輪的小組賽，幾場關鍵大戰包括挪威對土耳其、塞爾維亞對葡萄牙、捷克對比利時、威爾斯對捷克、斯洛伐克對俄羅斯、奧地利對丹麥和英格蘭對波蘭等，都可能對小組出線有著決定性的影響。世界盃歐洲區資格賽台灣運彩皆全程開盤，彩迷千萬別錯過這久違的國際賽事，看比賽之餘不妨買張運彩來驗證自己的眼光是否精準吧。

(中時新聞網)