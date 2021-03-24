苗栗地方法院自律委員會針對周靜妮法官遭控開庭時，指令少年自摑一案召開會議，經過2個小時討論後做出決議，認為周靜妮確實有審案言行不當，侵犯當事人尊嚴、因被陳情案聯繫社工不當施壓等情事，且情節重大，依各級法院自律實施辦法及法官法等規定，建議苗栗地院院長以苗栗地方法院名義，請求法官評鑑委員會評鑑，若評鑑委員會認為有懲戒必要，最重可免除法官職務，並且不得轉任法官以外其職務。

據悉，苗栗地院少庭及家事法庭法官周靜妮，遭媒體爆料指稱在去年8月間審理一名少年對父母家暴案件時，當場「動私刑」要少年下跪並自摑耳光承認錯誤，消息曝光以後，引發社會譁然，苗栗地院因而啟動法院自律委員會，並在24日中午召開委員會議，討論本案處置原則。

苗栗地院自律委員會經過2個小時討論做出決議，有關苗栗地院法官周靜妮所涉執行職務與法未合事件，苗栗地院於24日召開法官自律委員會審議，認為周靜妮確實有審案言行不當侵犯當事人尊嚴、因被陳情案聯繫社工不當施壓等情事，且情節重大，依各級法院法官自律實施辦法第12條第1項第3款，及法官法第30條第2項第2、5、6、7款規定，決議建議院長以法院名義請求法官評鑑委員會評鑑。

苗栗地院表示，法官評鑑委員會若認周靜妮有懲戒必要，得報由司法院移送職務法庭審理；職務法庭審理後，得依法官法第50規定，為免除法官職務，並不得再任用為公務員或撤職或免除法官職務，轉任法官以外之其他職務等處分。

(中時 )