男子阿利（化名）某日凌晨1時許，對著坐在床沿妻子伸手求歡，從小腿摸至大腿，利妻不悅，隨即一腳踢開，更拿起手機錄影，雙方經一陣唇槍舌戰，最終敗「性」而歸，2人不到半年後草草離婚收場，事後利妻向前夫請求精神賠償，法官判他需賠償11萬元、可上訴。

判決指出，阿利與妻子2017年5月結婚、婚後育有一女，但期間感情不睦，阿利為緩解緊張婚姻關係，某夜看著坐在床沿妻子，希望對方同枕，於是嘗試性伸手試探，從妻子小腿至大腿來回撫摸，但女方不耐用腳踢開，明顯拒絕，並口氣不悅的說「不要弄我」。

原本要示好的阿利聞訊後拉不下臉，隨即也冷語回應「你不是喜歡給人用嗎」、「聞看看有別人的味道沒有」，這席話也觸動2人神經；男方向法官透露，妻子在婚姻關係續存中，就與叫「阿強」男子頻繁聯繫，懷疑當時他已被戴綠帽。

據了解，雙方在婚前即已感情不睦，僅因當時女方懷孕，不得不奉子成婚，但期間爭吵不斷，不到2年就以離婚收場；且事發時間距離2人離婚不到4個月，顯見女生的確已不願再與男方有任何肢體接觸，阿利當時示好想要恢復關係，要求與妻子共枕，顯然是單方面想法。

法官認為，女性大、小腿是身體曲線一部分，男性撫摸此部位帶有性暗示及調戲意味，在女生表示拒絕及閃避後，阿利仍持續以手撫摸，難謂未違反對方意願，顯有冒犯之意，因此認為女方請求侵權損害賠償有理。

但女方加碼對阿利提出妨害性自主告訴，因提告時間距離發生時間超過2年6月之久，經檢方裁定不起訴處分，利妻不服聲請再議，也遭高檢署駁回。

(中時 )