經濟部24日舉行「2021年度辦理中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，由經濟部主任秘書陳怡鈴頒獎表揚，台新銀行已連續第九年獲表揚，由該行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇出席代表領獎，共囊獲「信保金質獎-績優總行」、「信保金質獎-績優授信經理人」、「批保卓越獎」及「協助區域發展」等四項大獎肯定。

蘇韻琇表示，去年新冠肺炎疫情衝擊中小企業，該行攜手中小企業信保基金共同合作，推出間接保證送保資料介接系統「送保即時通」，變身「中小企業抗疫智慧好夥伴」，積極響應配合政府各項紓困政策，推出「安心貸」紓困方案，提供中小企業及微型企業營運周轉金，協助企業順利安度這次疫情的難關，因此再獲肯定蟬聯獲獎，除此之外，該行的法人金融業務不論是在提供金融產品或是經理人的專業服務等方面也都有傑出的表現。

這次台新銀行也榮獲「協助區域發展獎」，蘇韻琇指出，顯見該行戮力協助區域發展，為全台在地中小企業提供優質及數位化的金融服務，協助中小企業紮根發展不遺餘力，是落實企業社會責任的體現。

蘇韻琇強調，台新銀行將持續擴大與中小企業信保基金合作，扮演支持政府政策的推手，秉持創新的DNA，並透過金融數位與科技的結合讓中小企業金融服務再升級，成為中小企業事業發展的智慧好夥伴，與中小企業合作共創未來榮景。

(工商 )