春暖花開、萬象更新的四月，以兒童節與復活節的連續假期揭開序幕！搶攻兒童節的龐大商機，台北晶華酒店今年再度發揮驚人巧思為大小朋友們打造「晶華童心月」，自4月1日起至30日，由年年熱銷的鴕鳥蛋蛋糕—「晶華出奇蛋」領軍，搭配一系列的復活節甜點，於酒店一樓的Regent Gift Shop外賣櫃販售。

同時間，各餐廳也端出應景料理，包括一樓azie餐廳外型俏皮可愛的「復活節寶貝歡樂餐」，二樓上庭酒廊分別以西班牙烘蛋、摩洛哥焗蛋和蘇格蘭炸蛋，打造三國經典蛋料理的「復活節早午餐」，此外，消費者津津樂道的栢麗廳亦推出「Kid’s Wonderland兒童專屬料理」，以加料、加量、不加價的方式，擄獲大人小孩們的心。

晶華酒店一樓Regent Gift Shop共推出四款糕點與兩款麵包應景，第一款是廣受歡迎的「晶華出奇蛋」，以巨大的鴕鳥蛋殼為盛器，將全蛋、糖、牛奶、法國頂級依思妮奶油、質感細緻的日本紫羅蘭低筋麵粉一起拌勻製成麵糊，注入於鴕鳥蛋殼內，烘烤成馥郁香濃、滑順綿密的海綿蛋糕，準備品嚐時，必須先以附贈的小木槌將厚約半公分的鴕鳥蛋殼敲破，軟嫩的海綿蛋糕露餡之後、撲鼻的香氣引人食指大動，搭配以去皮柳橙先用糖水煮軟，再加入糖、新鮮橙汁慢熬，最後拌入榛果醬而成的柳橙榛果醬，佐以綜合果仁粒一同食用，提升整體口感。另附有8色環保無毒著色筆，消費者可以在蛋殼上作畫、享受彩蛋的樂趣。

由酒店新到任的法籍甜點行政主廚—裴洛偉(Nicolas Pelloie)設計的6吋蛋糕則是擁有吸睛外型的「小雞乒乓球比賽」，先將糖炒成焦糖再拌入鮮奶油、香蕉果泥與香蕉慢熬後，放入急速冷凍機使其結凍，再淋上以白巧克力、鮮奶油及開心果製成的白巧克力甘納許，疊上香軟的杏仁巧克力蛋糕，表層淋上巧克力淋面所製成的香蕉巧克力慕斯，表層綴上正在展開激烈乒乓球對戰的小雞們，俏皮可愛的模樣，讓人忍不住會心一笑。

另有「巧克力小雞蛋糕」，以及「兔子巧克力」，前者是以公雞的外型做成的巧克力外殼，內餡填入大小朋友最愛的M＆M巧克力，及香軟的蜂蜜海綿蛋糕體。兔子巧克力則是將40％法芙娜牛奶所製成兔子模樣的牛奶巧克力，以香甜美味吸引人的同時，絕對是拍照上傳IG與親友同好分享的好素材。上述甜品售價每款250元起。

麵包的則推出兩款應景選項，包括主廚將高筋麵粉、無糖鮮奶油、糖、鹽、酵母、天然老麵一起揉製成麵團，經過冷卻、發酵等過程，再包入日本進口的楓糖餡烘烤而成的「兔子楓糖吐司」，單純入口就充滿著Q軟與香甜。另一款「兔子布里歐香腸捲」則是以鬆軟可口布里歐麵糰捲入美式熱狗、表層刷上蛋液烘烤，最後綴上栩栩如生的大眼睛而製成，上述麵包每款75元起。

迎接婦幼節與復活節的連續假期的來臨，酒店內各餐廳推出一連串應景的餐飲活動吸客。一樓中庭的azie將餐廳中超高人氣的咖哩飯、義大利麵、漢堡、炒飯、三明治等五款兒童餐點，巧妙變身為充滿童趣的邦妮兔、小雞、拉拉熊等造型推出「復活節寶貝歡樂餐」，另有適合親子共享的「兒童樂園分享餐」，是集合甜蝦、玉子燒、蟹肉棒、火腿、甜玉米等小朋友喜愛的食材製成的握壽司，品嘗時絕對讓您會心一笑。

二樓上庭酒廊則推出由主廚精心規劃、囊括西班牙、摩洛哥和蘇格蘭三國經典蛋料理的「復活節早午餐」，其中西班牙烘蛋是先將馬鈴薯以奶油、蒜頭一起炒香，再放入巴西里、雞蛋及起司拌炒至蛋呈現半熟狀，再放入烤箱烘烤而成，上桌時搭配以鐵板香煎、並灑上適量海鹽而成的鮮嫩鱈魚，以及充滿鹹香風情的拜庸火腿，點綴的番茄沙拉則是使用義式陳醋、鹽、橄欖油及羅勒拌勻而成，一天的營養都在此呈現。

另有嘗來充滿濃濃異國風情的摩洛哥焗蛋以及蘇格蘭炸蛋，前者在摩洛哥當地有個可愛的名字沙卡蔬卡(Shakshuka)、代表混合之意，製作時先在鑄鐵鍋中將洋蔥、紅椒及番茄炒香，再放入大蒜、紅椒粉及番茄醬汁燴煮至濃縮，接著打入兩顆雞蛋並送入烤箱，撒上菲塔起司粉、香菜，淋上橄欖油而成，搭配以馬鈴薯、麵粉、奶油製成的馬鈴薯吐司，以及自製優格醬食用，完美平衡焗蛋的濃郁風味。

蘇格蘭炸蛋則是重新演繹英式媽媽的家常經典料理，先將水煮蛋外包覆使用肋眼牛肉與雞蛋、蔬菜拌勻製成的絞肉丸子，裹上麵包粉放入熱鍋中油炸後瀝出，上桌時，置於主廚先以酥炸過的龍鬚麵線所製成的鳥巢當中，並點綴上些許香草沙拉、高麗菜絲，最後刨上適量鹹蛋，兼具美味與童趣。

(中時 )