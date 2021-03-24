《英雄聯盟》中國賽區(LPL)、韓國賽區(LCK)都進入例行賽的最後一周賽事，基本上兩大賽區季後賽的晉級隊伍大多抵定；例行賽的最後一天，中、韓兩大賽區都安排有精彩的對戰，恰好運彩也都有提供單場投注，以下是其中2場單場賽事的分析，提供給朋友們參考：

3/28(日)16:00 T1戰隊 @ HLE戰隊 (韓國賽區)

至截稿日，T1戰隊(T1)戰績10勝7敗，聯賽排名第4；HLE戰隊(HLE)戰績11勝5敗，排名第3，目前兩隊都確定取得季後賽門票。先說T1，前2場比賽分別對上巨龍X(DRX)、AFS戰隊(AF)，出賽陣容都是Canna(上路)、Cuzz(打野)、Faker(中路)、Teddy(ADC)和Ｋeria(輔助)等老鳥，除了季末剩餘的每一場賽事的勝利對於晉級季後賽至關重要，教練團在陣容安排上趨向保守之外，或許有部分也是因為嘗試了各種不同的陣容，表現還是沒有現在的「老鳥」陣容好。T1前場比賽對上DRX，「大魔王」Faker操作選用柔伊，使出各種神操作，讓人感覺那位曾經帶領T1拿下世界冠軍的男人又回來了，再加上Cuzz秀出各種gank，相信也讓不少T1的老粉絲感動落淚。本場比賽，HLE戰隊的實力不弱，雙C組合(中路Chovy及ADC選手Deft)有排名聯賽前3的實力，但面對覺醒的Faker及T1，綜觀LCK可能只有DWG戰隊能與之對抗，看好T1能拿下勝利，因此推薦不讓分－「T1戰隊」勝。

3/28(日)19:00 EDG戰隊 @ RA戰隊 (中國賽區)

至截稿日，EDG戰隊(EDG)戰績11勝3敗，聯賽排名第3；RA戰隊(RA)戰績10勝5敗，排名第7。RA戰隊前身為VG戰隊，原本實力在LPL僅能算是中段班的隊伍，去年春、夏兩季例行賽都未能打入季後賽。今年春季賽，RA出乎意料，在中路FoFo和打野Leyan兩人的帶領下，一路打拼，最後總算是搶下季後賽的名額。RA的中野合作，進攻性強，是他們最大的特色，經常也是隊伍能拿下勝利的關鍵，然而，下路ADC選手iBoy和輔助Hang兩人可有可無的表現，是RA最大的硬傷，尤其是目前的競賽版本，下路ADC的角色相當吃重，縱觀目前LPL的強隊，這些隊伍都擁有世界級的頂尖ADC選手，例如皇族RNG的GALA、滔博電競的JackeyLove、EDG的Viper。至於EDG，LCK營運式打法穩穩讓雙C組合發育升等然後收割並拿下勝利，這套戰法讓EDG穩居4皇寶座，這其中的關鍵也是ADC選手Viper的表現。這場比賽，RA對上EDG，推測RA的中、野選手應該沒有餘裕支援下路，下路將成為RA的破口、遭受重炮攻擊，看好EDG能拿下勝利，因此推薦不讓分－「EDG戰隊」勝。

(中時新聞網)