2022年台北市長選戰最新民調出爐，被外界視為國民黨明日之星的立委蔣萬安，若黨內初選成功出線，對戰綠營的衛福部長陳時中，據《TVBS》公布最新民調結果顯示，2人的支持度分別為蔣萬安47%：陳時中37%。對此，資深媒體人謝寒冰直言，他很想看陳時中能拿多少票，並指若陳時中得票超過2018年綠營推派的台北市長候選人姚文智，他就請100塊雞排。

謝寒冰今(24日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，他不認為台北市的民眾的水準有低落到，看到陳時中最近他荒腔走板後，對他支持度還這麼高，「當然可能有時候也出乎我意料之外，可能我已經被時代淘汰了，不曉得」。

謝寒冰分析，現在還有很多人支持陳時中，是因為台灣的防疫表現不錯，很多人不假思索歸功於防疫指揮官，認為是陳時中的功勞，也有人認為陳時中很辛苦，到處跑來跑去，但這一切都是民進黨灶神造出來的結果。

謝寒冰認為，陳時中從以前就是非常愛名的人，虛榮心很重，一直很想當官，想要享受被大家簇擁的感覺，而現在他終於遇到這個機會，且他起來之後，欲罷不能，本來可能不想參選，因為陳時中知道自己沒有那個能力，但現在被灶造神了這麼久，可能真的起心動念想選。

謝寒冰直言，若陳時中要參選，他十分歡迎，「因為我真的很想看一看，陳時中這樣的貨色，在台北到底能拿多少票？」並指陳時中這麼一個不懂民主政治、囂張跋扈、虛榮心旺盛、拋家棄子、每天只為了自己想做官，連家都不想回的人，不知道台北市民會不會真的支持他？「我真的很想知道，他的得票會不會超過姚文智？如果他的票比姚文智多，我不囉嗦，我請100塊雞排」。

(中時新聞網)