台灣人愛喝手搖飲，品牌越來越多，尤其鬧區幾乎走幾步路就有一家，有網友好奇台灣手搖飲霸主到底是誰？不料有不少老饕都點名「清心」跟「50嵐」，原因是一堆新出的品牌，一杯動輒要價80，甚至100元， 相形之下，清心跟50嵐的珍珠奶茶還能維持50至60元，算是較為平價，背後原因曝光後，眾人一看秒懂。

原PO在網路論壇PTT時事八卦版表示，近來發現很多人捧著看起來就是打卡商品的飲料，分享到IG上騙讚，雖然飲料的顏色非常繽紛、感覺很炫，不過仔細一看不得了，一杯飲料竟然要價100多！一開始以為看錯，多看幾次還真的是100多。

原PO感嘆，相形之下清心跟50嵐，珍珠奶茶也只要50至60元，認為「這價位算是非常平價吧」。貼文一出引起眾人熱議，網友紛紛回應「超過50的珍奶沒有喝的必要」、「50嵐以前還被罵很貴，現在變平價了」、「窮人學人家喝啥珍奶」。

不過有人質疑，50塊都能買一個便當了，怎麼還算平價？有網友回應「當然便宜啊」，因為現在一家比一家還貴，而且現在50塊到底可以買哪一種便當？跟一堆不知名的飲料店比，50嵐確實算便宜。內行人分析，由於其他新開的飲料店，很多價格都開得太誇張，像50嵐、清心、COCO這類的老牌手搖飲，只要能維持基本的品質，不要亂漲價，還是可以稱霸手搖飲市場。

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(中時新聞網)