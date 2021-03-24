原PO表示他和老婆發生小爭執，只能睡在客廳沙發，沒想到2個小兒子情義相挺，陪自己睡在沙發。(圖取自爆廢公社二館)

孩子果然沒白疼！一名人夫表示，日前他和老婆吵架，於是晚上就被趕出房門，只能睡在客廳沙發，不過當他回頭一看，發現2個兒子竟陪著自己睡在沙發上，「這兩個小的，總是不讓我失望，都會跟著林北同進退，果然沒白疼他們」。父子3人團結的舉動讓網友笑翻，「貼心！講義氣」。

這名人夫一共有4個兒子，今(24日)在臉書社團爆廢公社二館上貼出一張照片，表示他和老婆吵架被趕到客廳睡沙發，而老三和老么情義相挺陪他一起睡在沙發上。從照片中可以看到，最左側的原PO，中間的則是老三，最右邊的則是老么，3人睡在L型的沙發上，各自睡得香甜，讓原PO笑說兩個年紀小的兒子可沒讓自己失望，「當我被老婆趕出來睡沙發時這兩個小的，總是不讓我失望，都會跟著林北同進退，果然沒白疼他們」。

原PO還幽默地表示，「父子同心不向惡勢力低頭」，更透露最後結局，老婆拍下這張照片並拜託他「帶隊」回房睡覺。幽默的口吻配上照片，發出6小時就吸引超過1.5萬人按讚，「這兩個以後財產可以分多一點了」、「媽媽是看在小孩的份上才會叫你一起進去睡，爸爸不要得意」、「我覺得應該只是叫小的回房睡，大的不回來沒關係」、「怪了，我兒子怎麼不會跟我同進退」、「忠誠的部隊」。

此外，原PO也透露，其實他共有4個兒子，最大的已經23歲了，而沙發上和他共進退的2個小兒子，是他再婚後所生的，他更笑曝，「我帶全家人出去吃飯，都會被誤會三代同堂，因為老大跟老么相差21歲」，更透露一家人相處融洽，兩個大兒子也很懂事，會幫忙照顧弟弟，且之前他要再婚時，2個兒子更是舉雙手贊成，相當支持，現在一家六口生活相當美滿。

(中時新聞網)