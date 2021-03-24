傳承自彰化老餅店不二家的製餅技術，2019年7月在台中創立的「不二糕餅」，除人氣蛋黃酥外，最新研發推出檸月酥，顛覆傳統小月餅的既定印象，酥鬆外皮包入融入新鮮檸檬汁的白豆沙餡，口感酥脆輕盈。

不二糕餅傳承自彰化蛋黃酥名店不二家製餅技術，2019年7月在台中南屯開店以來，店家估算商品年銷量高度可蓋180座101大樓，而店裏除蛋黃酥外，更不斷創新研發新品，24日起再推出號稱史上最酥脆的清爽檸月酥。

「不二糕餅」除人氣蛋黃酥外，最新研發推出檸月酥；並以60年代最流行的普普風格，做外盒設計。（馮惠宜攝）

這款檸月酥，承襲古法以純手工製作糕點，使用新鮮檸檬連皮帶汁一起融入綿密的牛奶豆沙，烤焙前撒上淡淡豆香，色澤誘人，餅皮酥香綿密。

搭配新品上市，外盒設計也運用了60年代最流行的普普風格，以檸檬外型發想的幾何圖案為設計概念，搭配色彩鮮艷的黃綠色系，打造出視覺強烈又亮眼的復古時尚禮盒。

「不二糕餅」最新研發推出檸月酥，24日起在台中大遠百設快閃店，首日限量200盒一早就被搶購一空。（馮惠宜攝）

而為推廣新品，不二糕餅也特別到台中大遠百11樓開設快閃店，首日開賣限量兩百盒一個早上就銷售一空，市場反應不錯。

(中時 )