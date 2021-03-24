廣為台灣球迷熟悉的西武獅曾於2018、2019連續兩季榮登洋聯例行賽榜首，但上季投打皆走樣，戰績滑落至洋聯第三。本週五(3/26)16:45，西武主場開幕戰將迎戰由少年強投山本由伸帶領的歐力士猛牛，西武上季在主場對戰歐力士6勝6敗不算理想，面對猛牛王牌的強勢來襲，西武能在賽季首戰開出好彩頭嗎?

以山賊打線聞名的西武獅，2018、2019賽季的團隊攻擊指數(OPS)與場均得分都高居洋聯之冠，2018年山川穗高打出生涯新高47支全壘打，淺村榮斗與中村剛也分別貢獻32支及27支，中心打線火力驚人。淺村榮斗雖然於2019年轉投樂天金鷹，但山川穗高依舊轟出43發全壘打，加上外岐修汰與捕手森友栽合力貢獻49發，西武長打火力依舊維持不墜。2020年，開路先鋒秋山翔吾赴美發展，山川穗高在縮水賽季雖然仍打出24發全壘打，但打擊率卻掉到生涯新低的0.205，老將中村剛也因為傷勢問題只出賽76場，西武團隊攻擊指數掉到洋聯第四，最終也無緣連續三季登上洋聯例行賽榜首。

歐力士近三季團隊攻擊指數都在洋聯墊底，強打少年吉田正尚在2018年開始有穩定的長打攻輸，但陣中另一名主砲T.岡田狀態卻逐年下滑，造成歐力士打線積弱不振。上季球團為了提升進攻火力，以2年800萬美金簽下前巴爾的摩金鶯外野手瓊斯(Adam Jones)，但身材走樣的瓊斯表現差強人意，整季只繳出打擊率0.256、12發全壘打。本季歐力士再度花大錢補強洋砲，以年薪超過1億日圓簽回上季在樂天復活的羅梅洛(Stefen Romero)，搭配瓊斯與內野手摩亞(Steven Moya)，希望三洋砲打線能擺脫攻擊端的不振，但羅梅洛因為工作簽證卡關，因此歐力士開季打線仍維持上季的雙洋砲配置。

雙方先發投手部分，歐力士由上季奪下三振王的山本由伸領銜主投，山本上季8勝4敗防禦率2.20，WHIP僅有0.94，一舉取代山岡泰輔成為猛牛頭號王牌。山本由伸上季四度先發面對西武，拿下2勝1敗防禦率0.93的驚人成績，沒有一場失分超過2分，其中對西武主砲山川穗高的被打擊率僅0.100 (10支1)，還送出5張國王笑臉，讓山賊打線灰頭土臉。西武派出的先發投手是高橋光成，去年8勝8敗防禦率3.74雖不算頂尖，但高橋上季對歐力士先發出賽4場，繳出3勝1敗防禦率1.93的佳績，是目前西武先發輪值中對歐力士最有壓制力的投手。

兩隊上季團隊攻擊指數相去不遠，山本由伸與高橋光成也都具有不錯的對戰成績，因此筆者預估此戰分出勝負的關鍵是牛棚戰力。西武增田達至與平良海馬這一老一少的後援主力都能輕易投出150公里以上的火球，壓制力十足，而歐力士上季牛棚防禦率是洋聯最差的4.36，今年雖然簽回老將平野佳壽，但平野上季直球均速只剩145公里，賴以為生的指叉球品質也不如以往，三振率大幅下滑至17.2%(2019年-26.2%)，對歐力士牛棚的幫助有限，筆者估計西武能在賽事後半段突破歐力士牛棚，將開幕戰勝利留在主場。

(中時新聞網)