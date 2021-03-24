永豐銀行「2021儲備幹部計畫」舉辦最終場徵才說明會，現場座無虛席也同步推出線上直播，吸引南、北各地學子參與。永豐銀行人力資源處處長廖家宏表示，為培植海內外跨市場經營、資訊科技創新發展及金融業務與服務等專業人才，今（2021）年擴大招募8大領域的儲備幹部（MA）及金融商品儲備人才（MVP），總數達75人；今日由各單位最高主管與新鮮人面對面交流，經由互動溝通，讓與會者深入了解永豐銀行的招募徵選需求與職場特色，開拓寬廣的職涯視野。

永豐銀行3月以來，共舉辦11場次校園博覽會及徵才說明會活動並持續對外徵件，收件數量較同期增加約1倍，其中以具備財金、資訊專長者報名最為踴躍，亦有管理、化工、戲劇、園藝生物及地理等多元領域專長的新鮮人參與徵選。

廖家宏表示，永豐銀行力邀跨領域人才加入團隊，成為風險管理、法人金融、零售金融、資訊專才、數位金融、財富金融、法金業務及營管企劃等8大領域的MA及MVP；經過職能檢定、團體與事業單位面試後，拔擢合適人選予以基礎訓練、多元課程實習與分行輪調等多階段培訓後，即能參與部門重要專案並實現自我。

永豐銀行表示，今日於母公司永豐金控總部中崙大樓舉辦的徵才說明會，由於報名踴躍，現場另增開視訊及直播方式，由各單位最高主管分享最新產品、市場動態等第一手資訊，包括導入AI不動產估價模型的「秒估房貸」、數位帳戶「大戶DAWHO」及「智能理財ibrAin」等，並由MA及MVP學長、學姐分享徵選準備及進入職場後的實際工作心得，協助新鮮人迎接挑戰。

(中時 )