三月是雲林縣友善婦女月，今年有200多家店家加入友善優惠行列，本月底活動即將截止，許多店家覺得客人反應良好，也帶來商機，希望再延長，雲林縣府推出「友善婦女商家」標章因應，已有88家加入，縣府希望年底達到180家。

88家婦女友善店家有碾米工廠、餐飲店、觀光工廠、西服號、百貨行、汽車百貨、桌遊店、牛排館、塔羅占卜店、美容坊、酒廠、果菜行、眼鏡店、咖啡店、精品店、寵物店、車行、兒童樂園等。

上述婦女友善店家提供的服務不一而足，例如提供嬰兒座椅、護墊、熱水、哺乳室、兒童遊戲室、桌子，洗手間、免費修眉、熱情招待、DIY空間、優惠商品。

縣長張麗善表示，200多家響應三月友善婦女月活動的店家，本月吸引不少女性顧客上門，讓店家也很有信心，有些認為婦女朋友很辛苦，願意繼續用體恤的價格優惠，有志一同繼續推動，縣府社會處推出「友善婦女商家」標章，認證通過者可獲得。

社會處長林文志表示，婦女福利及性別平等需要公私部門共同協力，民間店家協力共同營造婦女友善社會氛圍，希望更多友善店家加入。

副處長陳怡君說，3月的優惠方案有些只要是婦女就給會員價、有些是攜伴參加買一送一或38折，縣府樂見店家持續提供婦女友善服務，一釋出訊息，店家很快就響應。縣付尊重店家提供的優惠活動，主要是希望能夠營造讓婦女感到舒適、貼心的環境。

(中時 )