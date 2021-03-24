電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）24日召開法人說明會，由董事長王伯元與總經理王煒親自主持，王伯元直言，2021年中磊有三新，包括新產品、新市場、新產能都是中磊今年營運成長的動能，中磊有望繼去年第四季獲利創高後，今年再創高峰。

中磊今日召開法說會，會中公布去年財報，中磊去年合併營收達361億元，較2019年營收318億元，年增14％，累計全年營業利益為11.4億元，較去年同期成長15％，全年稅前淨利為11.1億元，歸屬母公司稅後淨利達9.1億元。以加權平均股本換算，去年合併每股稅後盈餘（EPS）為3.66元。

其中去年第四季營收105.8億元，季增12％，亦較去年同期成長11％，一舉創下單季新高紀錄，在獲利部分，單季營業利益達3.8億元，年增56％、歸屬母公司稅後淨利3億元，換算EPS達1.22元。

王伯元指出，中磊一向配息的慣例是七成，以去年EPS3.66元計，擬配發2.6元現金股利。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，居家辦公、視訊教學、影音串流等型態的改變，帶動資料傳輸量倍增，加速頻寬設備升級潮。中磊因應疫情及客戶需求，致力於全球化佈局，除原有主力市場如北美、歐洲、亞太地區外，也積極拓展新興市場如東南亞、印度、拉丁美洲等，已見成效。

因應訂單需求，近幾年中磊也積極佈建新產能，現除台灣、蘇州及菲律賓三地外，也增設了印度新廠，以強化營運彈性，進一步提升電信寬頻設備市佔率。

展望未來，迎接5G行動寬頻新紀元，中磊多年來深耕電信寬頻領域，新產品如：WiFi 6無線設備、新世代光纖設備、DOCSIS 3.1 Cable產品、5G小型基地台、智慧物聯網等，期待中磊在王伯元口中的「新市場、新產能、新產品」三大新動能挹注下，整體營運動能可以再攀高峰。

(工商 )