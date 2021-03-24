曾經孕育出洪一中、林易增、以及郭進興等棒球明星的高雄鼓山國小棒球隊，學校經費處境卻是缺乏，光覺心靈文教協會決定挺身而出，結合企業和志工力量，贈送棒球隊每個孩童一雙釘鞋、生活物資、以及就學獎金，鼓勵他們專心打球，有機會成為偉大的球員。

光覺心靈文教協會公關經理部經理蘇禕琍24日指出，光覺心靈文教協會長期落實關懷弱勢、推廣公益，對於偏鄉弱勢學生教育扶助，更是不遺餘力，該會從2009年開始，舉辦「天使翅膀 夢想起飛」系列活動，已連續舉辦12年，每年都透過慈善音樂會、偏鄉兒童各類比賽贊助，提供偏鄉地區學生各類比賽圓夢經費。

蘇禕琍表示，曾經孕育出洪一中、林易增、以及郭進興等棒球明星的高雄鼓山國小棒球隊，雖然是位於高雄市區，也是一所超過100年的國小學校，但，棒球隊孩子大多來自屏東山地門，牡丹鄉的原民，原生家庭大都是低收入戶、單親、隔代教養，或是酗酒家庭，甚至還有一位國小孩童遠從台東來就讀的。

她說，這一群孩子離鄉背井，不怕路途遠，每日努力的練球，只為了有一天，有機會成為偉大的球員，可以改善家庭，為國爭光。

有時，為了參加比賽，一整個月都無法回家，每次回家的路途，都是大手牽著小手，小五、小六孩子牽著小三、小四孩子，從搭捷運再轉搭火車，再轉搭客運公車，再走路回家。

蘇禕琍指出，孩子所有食宿都在學校，住的地方則是利用空的教室改造為宿舍。孩子所有的生活起居，都由教練照顧和訓練獨立生活的能力，教練就如同爸爸或是大哥哥的角色，要煮三餐給孩子，半夜孩子生病掛急診，教練一整晚陪著生病的孩子到天亮。孩子們若是鬧情緒，教練也要陪著安撫開導。

她說，這幾年，因為棒球隊經費短缺，在2018時進軍全國賽事，卻面臨經費不足，無法參加比賽，也曾因為合格的球棒打到脫漆，參加比賽時，遭抗議球棒不合規定，學校資源欠缺，令人感到辛酸。

因此，光覺心靈文教協會決定幫助弱勢的孩子，擁有更強壯的力量，號召協會醫生娘、健康美麗的youtuber等志工、以及高市政府員工及政風主任、企業界，在28日舉辦「美麗你我，棒球天使，兒童公益比賽」，贈送每個孩童一雙釘鞋及生活物資、就學獎金。

(工商 )