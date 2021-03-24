行政院會明（25）日將拍板成立數位發展部，數位發展部將設立「數位政府司」、「資料治理司」、「產業發展司」、「綜合業務司」四個司，及下設新三級機關「資通安全署」。科技部則轉型為「國家科學及技術委員會」。

數位發展部成立後，第二階段將進一步強化資安部署。除了第一階段由政院資安處升格為數位發展部的資通安全署外，第二階段規劃成立一個新的行政法人「資通安全研究院」，下設兩個單位，一是資安卓越中心，培育高階資安人才並發展國家的資安研究，二是成立技術服務中心，將納入由資策會委外營運的技服中心。

行政院會明日將拍板增設數立發展部相關組織調整法案，行政院表示，數位發展部將整合目前分散在各部會有關通訊、資訊、資通安全、網路及傳播五大業務，以統一事權、整體規劃數位發展推動相關資源，並扮演「國家數位發展領航者」角色，統籌產業、政府、社會與國民生活數位轉型之基礎工程及環境之整備，以及資通安全、資料治理、監理沙盒、人才培育與法制規範等業務，協助各機關落實數位治理。

行政院說，為落實總統揭示邁向國家數位轉型、強化國家科技發展整體規劃及提升後備戰力的政策目標，明（25）日行政院院會將提案討論本院增設數位發展部等相關組織調整法案，將增設數位發展部，並配套將科技部改為具跨部會協調功能之國家科學及技術委員會，以及另設置國防部防衛後備動員署以應國家之需。

(工商 )