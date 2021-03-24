京秉公司招募「豚將」日本拉麵品牌加盟過程，在與加盟店簽署契約前，未提供開店前及營運期間購買商品或原物料費用資訊給有意加盟者，公平會今天認定，影響加盟與否的交易決定與日後權益，違反公平交易法第25條規定，處10萬元罰鍰。

公平會表示，加盟行業多元並蓬勃發展，已成為國人創業投資的主要管道之一，加盟總部對於想加盟的人應該「講清楚」，事先揭露加盟重要資訊，以便「想清楚」再作決定。其中「加盟費用」，更是有意加盟者評估是否要選擇此加盟總部的重要交易資訊。而講清楚的方法，可以使用紙本、電子郵件、以及例如通訊軟體line等方式，提供給想要加盟的人瞭解。

公平會指出，京秉公司招募「豚將」日本拉麵品牌加盟過程，沒有充分且完整提供加盟店開店前及營運期間購買商品或原物料費用資訊，有意加盟者將難以評估開店前須投入的資金多寡，以及開店期間須支出原物料費用的高低，妨礙有意加盟者作成正確的交易判斷，影響有意加盟者的權益，並減少了其他競爭同業的加盟機會，屬於足以影響交易秩序的「顯失公平行為」，所以公平會開罰10萬元。

(中時 )