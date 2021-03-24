南陽實業自2017年起導入HYUNDAI GDSI (Global Dealership Space Identity) 全球化標準識別展間，至今全台已完成53處據點換新妝，最新落成的新竹地區竹北GDSI展示中心即將於3月25日盛大開幕，購地建設總投資超過3億元，地處市中心要道的宏偉氣派建築，並將「人為本」理念與天、地、林大自然元素和諧演繹，即是要讓大新竹地區顧客踏進展間猶如返璞自在，輕鬆而深刻體驗HYUNDAI新世代造車工藝。

因應汽車銷售據點整合大型化趨勢，全新竹北GDSI展示中心由集團購地自建，總樓高3層，樓面積達1,000坪，主體構造採用最新建築工法，一樓作為全品牌新車展示中心，挑高6米透視感一眼望向新世代車款陣容，另設有多人座位的顧客閱覽、戶外庭院休憩以及車主兒童遊戲區，來店返廠等待時間不再是耗時困擾。二樓售後維修中心規劃14格原廠標準工位，寬敞整齊的維修引導動線，整合全功能車輛保養維修，在此，由原廠認證技師群展現專業維修品質，帶給每位車主與愛車最安心服務。

南陽實業總經理 徐伯達表示，近三年，HYUNDAI汽車積極研發造車科技與新能源車產品，明確擘劃2025年品牌核心願景，三陽集團跟南陽實業持續擴大投資相關事業，尤其跟消費者最直接關係的就是以最好硬體展間及專業服務價值提升，讓消費者感受到真正的「服務的南陽」。全新開幕的竹北GDSI據點不但要成為指標旗艦，接下來5月全新嘉義GDSI以及明年初高雄岡山GDSI等新據點開幕，以及今年度陸續產品陣容改款問世，有信心挑戰HYUNDAI汽車在台銷售佳績。

(中時 )