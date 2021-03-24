HYUNDAI汽車總代理南陽實業今日發佈2021年國內新車時程，跟進原廠新世代車款陸續問世，已訂定KONA、Santa Fe改款及備受期待的The All New Tucson大改款上市計畫，規劃中藍圖包含衍生Hybrid複合油電車、EV電動車等新能源車款，全新陣容全面配備規格提升，可望延續2020年銷售成長9％氣勢，今年挑戰更高的成長13％，達14,000台銷售目標。

展望2021年國內總體經濟持續穩定，國際國內傳染疫情控制得宜，都有助消費市場維持正向發展，南陽實業第二季起加速引進多款新車。HYUNDAI汽車宣示2025 Smart Mobility願景計畫，加快投入電動車領域發展，台灣也納入並在今年啟動電動車販售，首款優先導入在歐美熱銷的KONA EV，最大特點是單次充電行駛里程最長483km (WLTP測試標準)，30分鐘快充即可達80％電力，輕鬆應付台北出發玩到墾丁。

在消費者最關注的電動車全配套方案，不僅北中南據點佈建充電樁，也結合國內設備商業者合作，提供遍佈全台的充電站服務，並建置專屬車主APP，串聯電動車數位資通優勢及以親民價格主攻電動車市場。另一值得期待車款是才在2月全球發表的電動車品牌-IONIQ 5，也已正式列入積極評估名單，最快年底新車大展與車迷相見。

除電動車外，全新休旅車陣容亦是今年品牌亮點，率先在第二季發表的改款KONA，個性化搶眼的新設計更臻成熟魅力，動力大幅提升至195 hp／27 kg-m，將是同級最有操控性能味的鋼砲休旅；第三季跟進改款的正七人豪華休旅Santa Fe，新追加1.6Turbo Hybrid車系，汽柴油雙動力的高節能、高性能優勢，旗艦豪華配備進化更具競爭力。

至於國人密切關注的The All New Tucson，確定在第四季國產問世，具備前衛設計、高階配備、完整安全的強勢降臨，預料如海外市場熱銷席捲國產中大型休旅。至於商(務)車，甫亮相的All New Staria，將是品牌搶攻豪華商旅級距的強勢戰力，也都可望在今年底亮相販售。

(中時 )