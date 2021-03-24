苗栗縣政府建置田寮圳水質現地處理設施，24日完工啟用，可有改善田寮圳水質惡臭問題。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府建置田寮圳水質現地處理設施，每天可處理8000噸汙水，汙染削減率達80％，有改善田寮圳水質惡臭問題。（何冠嫻攝）

田寮圳被視為苗栗市盲腸，不但常因大雨造成倒灌、溢淹之虞，水質惡臭更是讓人詬病。苗栗縣政府爭取中央補助，以總經費1億3500萬元設置田寮圳水質現地處理設施，每日截取8000噸汙水，透過礫間處理設施進行接觸曝氣氧化法，淨化汙水。24日苗栗縣長徐耀昌等人宣布完工啟用，將有效改善田寮圳惡臭問題。

縣府爭取環保署補助1億800萬元，地方配合2700萬元，共計1億3500萬元，在立委徐志榮及苗農協助下，利用苗農舊有校舍土地設置礫間水質淨化場。

農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘說明，田寮圳貫穿苗栗市由南到北最重要的渠道，早期因為農民灌溉之用，後期聚落興起，生活用水開始排進田寮圳，每到夏天因灌溉需求，田寮圳需要蓄水，但水質惡臭讓居民難耐要求放水，雙方爭吵不休，如今水質現地處理設施完工，有望徹底解決問題。

縣府水利處說明，礫間水質淨化場採地下化設置，每日可從田寮圳截取8000噸汙水，透過礫間處理設施進行接觸曝氣氧化法，降低水中的懸浮固體、氨氮、生化需氧量及惡臭，出流水可放流回田寮圳亦可選擇放流至水利會灌溉取水口或供場內植栽噴灌，發揮汙染減量成效，場內另設置教育觀察廊道，可直接體驗礫石間汙水流動及淨化成效，供各界觀摩，上方綠地由苗農師生種植茶樹作為教學使用，提升市民居住生活品質。

徐耀昌表示，田寮圳礫間水質淨化場是苗縣第一處礫間氧化處理場，可改善水環境汙染，另在減緩洪災部分，田寮圳流域已獲得營建署及水利署補助約7億餘元經費辦理「聯大路周圍地區排水改善工程」、「田寮圳排水分洪治理工程」，待各項工程完成後，將可發揮上游截流、下游分洪及水質淨化功能，改善田寮圳水質惡臭問題，並降低地區淹水風險。

(中時 )