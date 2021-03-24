蔡英文「論文門」，日前遭美國北卡羅來納大學經濟系副教授林環牆曝光新進展，英國行政法院一審判決皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）必須要公開「蔡英文博士論文口試委員姓名」，但ICO回復英法院會延後至3月24日公布。林環牆今天再度表示已收到倫敦大學回復。他認為，倫敦大學可能會掀開蔡英文在倫敦政經學院LSE的秘藏檔案。此外，資深媒體人彭文正18日在記者會表示，目前論文門總共有5案訴訟進行中，英國1案、台灣4案。

彭文正3月18日舉行，蔡英文「論文門」記者會。(圖/翻攝自 呷新聞 Youtube頻道)

林環牆24日在臉書貼文表示，近日收到倫敦大學的回覆。回覆很簡短，但很重要，有兩個要點：

第一、關於外界對自由資訊的要求，倫敦大學的立場已得到英國「資訊特任官辦公室」(ICO)的認可。

第二、倫敦大學在等待英國資訊行政法院(the Information Tribunal)的最終判決結果， 以及該法院接著所做的提議。

林環牆也附上他個人解讀指出，第一、倫敦大學應不會在3月24日的最後期限，應理查生(Michael Richardson)的要求提供蔡英文的所謂「博士口試委員」名單。第二、倫敦大學是有可能在行政法院的判決提議下，而被迫掀開蔡英文在倫敦政經學院LSE的秘藏檔案。

林環牆認為，這意謂倫敦大學目前雖然在掩護蔡英文，但可能有自己設下的「停損點」，而不是毫無管控地掩護下去。此外，為維護該溝通管道，林環牆說，他暫不公開倫敦大學的回函，且已再發函提醒倫敦大學，並強調蔡英文的刑事豁免權(Jurisdictional Immunity)將隨著總統任期的結束而消失。希望倫敦大學能聽進去，以守護公平正義，為全球學生樹立學術倫理的典範。

值得注意的是，追查論文門真相的資深媒體人彭文正，18日開記者會曾向社會大眾報告，他先前狀告總統府發言人張惇涵「誹謗」一事突然換了法官，令他「晴天霹靂」，擔心1年4個月以來審理的進展要從頭再來，讓他深感愚人節提前到來。

彭文正還說，目前論文門案，總共有5個案子，在台灣4個案子、英國1個案子，其中台北地檢署案子，是蔡英文總統在前年9月4日狀告學者林環牆、賀德芬的案子，到現在已經超過500天，快2年了，當時406天，僅是做詢問，人在美國的林環牆「不敢傳」、賀德芬不甩蔡英文沒出庭，蔡英文也拿她沒皮條，且該案目前沒有調查進度、沒保全證據、去閱卷也完全沒有任何進度。

彭文正強調，他們也已對把蔡個人提供的論文上傳到國家圖書館、並添加浮水印的國圖館長曾淑賢提告，重申會進行「作票門」的訴訟。

對於論文爭議，總統府曾在108年9月23日發出新聞稿回應，時任總統府發言人黃重諺展示總統博士論文原始文件，並指出，為鼓勵國際貿易法領域的研究，總統已經決定授權國家圖書館，將她的博士論文開放大眾閱覽，方便所有有志於國際貿易法的研究者投入相關研究。對於部分人士針對總統博士學位的各種不實抹黑，甚至已經造成對校方、各界不必要的騷擾，府方也提供向校方取得之總統當年學生資料，證明總統經過嚴謹過程，取得博士學位。

#倫敦大學關於論文門的立場與態度 關於蔡英文的論文門醜聞，今天(3/23)早上收到倫敦大學的回覆。回覆很簡短，但很重要，有兩個要點： 1. 關於外界對自由資訊的要求，倫敦大學的立場已得到英國「資訊特任官辦公室」(ICO)的認可。 2.... 由獨立觀察發佈於 2021年3月23日 星期二

(中時新聞網)