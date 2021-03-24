清明節是民眾慎終追遠的重大節日，近日中南部多起火災事故，多為民眾祭祖掃墓露天焚燒雜草或紙錢導致釀災，桃園市環保局呼籲民眾採行「一尊三少一目標」，在尊重民俗宗教信仰原則下，採取少香、少金、少炮等，呼籲民眾一同響應祭祀環保，紙錢收運集中燃燒，共同維護桃園空氣品質。

環保局指出，露天燃燒會造成空氣汙染與環境髒亂，鼓勵民眾祭祖少紙錢少焚燒，環保局除結合桃園市殯葬所及各區公所，於納骨塔或公墓設置紙錢集中設施，並與民政局推動網路祭祀外，各大廟宇也設有金紙集中箱，紙錢最後由桃園市各區清潔隊定點回收，如民眾或社區有紙錢回收的需求也可透過預約，將民眾的祭祖心意，進行慎重的燃燒儀式，減少空氣汙染物排放。

環保局強調，露天燃燒所產生的PM2.5及其他有害汙染物質，危害人體健康與生活環境。為阻絕露天燃燒，影響空氣品質，環保局不定時、不定點針對露天燃燒熱區派員加強稽巡查作業，同時廣泛運用科技儀器包括縮時攝影機、CCTV、UAV無人載具稽查辦案，加強汙染行為偵蒐，依空氣汙染防制法規定，在各級防制區或總量管制區內，個人有從事燃燒致產生明顯的粒狀汙染物，散布於空氣或他人財物之行為，依法處1200元至10萬元以下罰鍰，倘違反者為工商廠、場，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局長呂理德表示，隨著時代環境變遷，環保祭祀也成為表達心意的選項之一，莊嚴隆重絲毫未減，緬懷先祖的同時也能珍惜地球，空氣汙染減量是眼前的重要任務，改變一個動作或習慣，就能讓空品加分。

(中時 )