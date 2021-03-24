花蓮區漁會選舉，因現任理事長簡光臺在內6名登記參選者資格有疑慮，上週召開資格複審會議，未料爆發肢體衝突。今天3度進行複審會議，依漁會法規定，簡光臺因聯徵欠貸紀錄未過關，確定被「除名」，喪失轉戰參選監事資格，4月1日由漁會代表投票改選理監事。

現任理事長簡光臺等6名登記參選理監事，因資格有疑慮，區漁會上週開會複審會議，擔任會議主席的簡光臺因不滿審查委員張國賢質疑他信用聯徵有問題，雙方發生肢體衝突，會議被迫中斷。

花蓮區漁會今在縣府舉行第3次資格複審，會議主席簡光臺臨時告知不出席，其餘6名委員推舉農業處長吳昆儒為代理主席，會議進行約1小時結果出爐，包括簡在內6名資格有疑義的理監事候選人，依漁會法規定，全因信用聯徵疑義未通過。

簡光臺雖喪失參選資格，但仍當選第7組的漁民代表，針對複審未通過，他受訪質疑「已當過2屆理事長，過去也未曾發生資格疑義問題」，其餘則不再多談。

吳昆儒解釋，漁會法第21之2條規定，登記參選理監事的候選人，若在民國90年後，積欠任何與漁會或其他金融機構借款，有12個月以上延滯本金返還，或利息未繳納紀錄，就無法登記參選。簡光臺也因民國90至94年的聯徵不良紀錄未過關，喪失參選監事資格。

區漁會說，上週六甫完成第17屆基層代表與小組長選舉，13選區共選出27名代表，理監事，則有19人要爭取9位理事席位、6人登記參選爭3位監事席位。4月1日召開漁會代表大會，同時進行理、監事選舉；但第一次新任理監事會議何時召開目前不確定，屆時會再選出新任理事長及常務監事，並進行總幹事遴聘作業。

(中時 )