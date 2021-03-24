大台中地區「供5停2」分甲、乙兩區，以國道一號為分界。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

全國水情吃緊，經濟部旱災中央災害應變中心24日召開第10次工作會報，決議台中、苗栗從4月6日起調整水情燈號為紅燈，啟動「供5停2」分區供水。台中市政府指出，大台中地區「供五停二」，以國道1號為分界。國道1號以東「甲區」每周二、三停水約影響77萬戶；國道1號以西「乙區」每周四、周五停水影響約23萬戶，分區停水從4月6日起實施。

經發局指出，為加強相關產業節水力度，自4月1日起自來水用水每月1000度以上工業用水戶由節水11％提升至13％，非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者減量供水20％。

經發局表示，另考量清明掃墓民眾用水需求，台中、苗栗地區自4月6日由減量供水橙燈轉為分區供水紅燈，考量大管線操作及停復水排氣作業，將分東西兩區輪流停水，一區停週二、三，一區停週四、五，部分取用地下水區域或科學園區使用專管將不停供，但節水率增至15％。

為因應分區供水作業，水利局已開放福田水資源中心等6處再生水水源，日產量達10.6萬噸；都發局提供52處新建建築工地地下水資源資訊，日產量達100萬噸以上；自4月6日起，運動局將針對公立游泳池暫停對外開放，並作為限水時期的緊急備用水源。

市府配合水利署推動「緊急抗旱水源應變計畫2.0」，強化整備抗旱水井、伏流水、移動式淨水處理設備及緊急海淡機組等抗旱水源，水湳水資源回收中心的RO級移動式淨水設備將於3月底完成，日產水量可達500噸，後續將再設置5組RO設備及10部Q-WATER 淨水設施。

經發局說，民生用水方面，市府與水公司規劃臨時供水站，提供民眾免費取水，並加強宣導市民儲水觀念，避免水資源浪費；另為確保醫療及民生用水，市府加強整備各醫療院所儲水設備，規劃於緊急狀況由消防局支援送水，確保醫療用水足夠。

經發局強調，台灣近日受鋒面通過及東北季風增強影響，22日至24日德基水庫累積雨量約54毫米、鯉魚潭水庫累積雨量約23毫米，但尚未能緩解水情，呼籲市民「用水分級」；飲用水使用自來水，其餘澆灌、居家清潔等非人體直接接觸的次級用水，可取用水資源回收中心水源及新建建築工地地下水，將自來水留給必要用水。

(中時 )