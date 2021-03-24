先前與妻子一同「背刺」英國王室的哈利王子（Prince Harry），宣布已找到離開家族後的第一份新工作，將加入美國新創心理輔導公司「要更好」（BetterUp），擔任該公司的第一任影響力總監（Chief Impact Officer），年薪上看百萬美元（約新台幣2850萬元）。

哈利王子23日在聲明稿中表示，他在他至今的人生中，學到了「將痛苦轉化為達成目標的力量」，並認為他和「要更好」創辦人兼執行長羅比夏克斯（Alexi Robichaux）有共同的想法，就是「應主動照顧自己的心理健康」，以及「希望幫助他人充分發揮潛能」。

位於美國加州矽谷的「要更好」也宣布，該公司高興且興奮地歡迎哈利王子，稱他是「真正的世界公民」，畢生都在關注全球民眾的心理健康等需求，並強調哈利王子的影響力和新想法，將讓公司「充滿活力」。

「要更好」公司創立於2013年，市值約17億美元（約新台幣485億元）。《每日郵報》（Daily Mail）指出，雖然影響力總監位列公司高層，但由於哈利王子僅有軍旅與王室公職經驗，並未在私人企業工作過，因此他在「要更好」將沒有下屬，也沒有直屬上司，但將能在備有沙發、遊戲、拳擊沙袋、狗員工的新辦公室中工作。公關專家布考斯基（Mark Bukowski）透露，在發布此消息後，相關廣告效果已開始浮現，顯示哈利王子充分擔當了「招牌」的工作。

雖然「要更好」拒絕透露哈利王子的薪水，但《每日郵報》指出，在矽谷其他公司的類似職位，年薪可上看百萬美元。除此之外，哈利王子和妻子梅根（Meghan Markle）先前還分別與影音龍頭Netflix及音樂巨擘Spotify簽署鉅額合約，確保在失去王室支援後，仍能「自力更生」。

(中時新聞網)