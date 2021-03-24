富邦金控成功公開收購日盛金過半股權，寫下國內首宗金金併的歷史新頁，而其中日盛金控大股東日本新生銀行將持有的股數35.5％全數賣出，成為這次併購成功的關鍵。

日本新生銀行24日公告這次參與富邦金控以每股13元公開收購應賣，將全數持股13億3,877萬9,132股份賣出。新生銀行公告同時指出，主要是考量富邦金控提供的收購條件。另外，根據新生銀行估算扣掉相關所得稅費後，這樁交易案約可獲利75億圓日幣，對於來台積極參與金改的日本新生銀行來說，可說是「風光出場」。

金管會官員23日即指出，富邦金成功收購日盛金逾53.8％，這代表日盛金二大股東之一，即新生銀行或建群投資，有一方有應賣股票給富邦金，且其中建群投資並未向投審會申請參與應賣、處份資產，則持有日盛金近35.5％的日本新生銀參與此次應賣機率最高，也奠定富邦金收購成功的條件。今天日本新生銀行的公告證實了這項說法，也說明了此樁金金併達陣的關鍵。

(工商 )