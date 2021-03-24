外貿協會台灣經貿網24日宣佈首度攜手社群龍頭Facebook、北科大等，開辦「跨境電商實戰營」打頭陣，貿協副秘書長李惠玲指出，實戰營吸引大專院校師生組成數位行銷團隊參與，目前已有25所學校、約400人、63家廠商參與。

李惠玲表示，跨境電商實戰營將進行為期3個月的實體及線上培訓，並媒合至企業實作，首場已有25所學校，63家廠商報名參加，由於此次是與FB合作，師生參與人數比往年增加10～15％，藉此整合產學資源，建立數位行銷團隊，共同拓銷跨境電商新市場、開發新商機。

貿協指出，今年實戰營進入第七年，首度與Facebook合作讓廠商及學生同步掌握新零售發展趨勢、分析買主使用體驗，擬定數位行銷策略，從而數位轉型。迄今已培訓逾2,000位學生累積電商行銷實力，解決企業缺乏跨境電商人才的困境，協助台灣中小企業擴大跨境銷售，今年參與計畫團隊將獲得跨境行銷經營不同面向的培訓，Facebook亦將提供全額補助予計畫中表現優秀的學生，以取得國際數位行銷產業備受認可的Facebook Blueprint證照，成為產業數位轉型的即戰力。

貿協表示，每年實戰營的成果也都很不錯，以109年為例，短短3個月期間，共創造504則直接商機，線上販售金額達33萬美元，後續回單效益高。自疫情爆發以來，台灣經貿網收到來自海外的詢價商機成長數倍，疫情帶動線上商機，有鑒於此，今年台灣經貿網推出創新服務，新加入或續約的尊爵會員將享有專屬VR虛擬展間，720度實景與360度環物產品的展示，供應商擁有「帶著走的展示間」，透過網路一鍵發送便能行銷產品。

(工商 )