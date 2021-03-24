櫃買中心24日表示，晶悅股票（2718）自3月25日起預收款券並每20分鐘撮合一次；點晶股票（3288）、英濟股票（3294）自3月25日起預收款券並每5分鐘撮合一次。

晶悅股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月25日起10個營業日（到4月9日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

點晶、英濟兩檔股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月25日起10個營業日（到4月9日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每5分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )