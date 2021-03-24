塞船了！長榮貨輪橫躺蘇伊士運河 百艘船卡海上動不了畫面曝

長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）23日通過蘇伊士運河時疑遭強勁側風吹襲擱淺，造成通行運河中斷，到目前為只尚未排除，導致這條全球數一數二繁忙的運河雙向交通大阻塞。對此，中華戰略學會研究員張競想起海軍新造救難艦「海安計畫」過程中的一波三折，十分感慨，並指出救難兵力所受關注實在不足。

長榮海運表示，接獲租船EVER GIVEN的船東通知，該艘貨櫃輪於埃及時間3月23日上午8時(台北時間同日14時)左右，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。而長榮海運已敦促船東回報事故原因，並與運河管理局等相關單位研擬方案，儘速協助該輪脫困。

對此，張競今在臉書上發文表示，當看到長榮公司「長賜輪」(EVERGIVEN)在蘇伊士運河擱淺時，再回想海軍造艦規劃案、海軍新造救難艦「安海計畫」去年十二月初幾經波折才開標啟建，「您不禁會感慨，救難兵力所受關注實在不足。這時要是能有哪個海軍派出救難拖船火速馳援，讓運河恢復通航，您認為聲望會加多少分呢？」

網友們也留言回應，「台灣難波萬。有一艘來自台灣的船正主導世界海運的潮流，順便也讓你知道只鏟平23公頃的藻礁，實在不太夠，應該整個鏟光」、「海洋國家又主要航道旁邊，卻沒有一艘救難船」、「大排長榮」。

希望海軍幾艘「救難爺爺」早日交棒！ 當您看到長榮公司「長賜輪」(EVERGIVEN)在蘇彞士運河擱淺時，再回想海軍造艦規劃案，海軍新造救難艦「安海計畫」去年十二月初幾經波折才開標啟建時，您不禁會感慨，救難兵力所受關注實在不足。這時要是能有那個海軍派出救難拖船火速馳援，讓運河恢復通航，您認為聲望會加多少分呢？ 由張競發佈於 2021年3月24日 星期三

(中時新聞網)