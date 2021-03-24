內斂的人總是不太會表達自己，雖然看似木訥難接近，卻有著一顆炙熱的真心，搜狐網命理專欄就指出，摩羯座、雙魚座及獅子座是3大超級容易心軟的星座男，他們看似嘴硬，卻是善良慈悲又真誠的好男人。

▍1. 摩羯座

摩羯座的人心地善良，別看他們平時沉默寡言，其實是很好相處的，摩羯座心軟的時候會讓人心疼，只有別人傷害摩羯的機會，加上摩羯座不愛爭搶，對待朋友永遠是絕對的真誠，會輕易為一個人掏心掏肺，而在感情中，摩羯愛一個人就能做到一心一意，他不會為了利益背叛戀人，也不會給戀人很重的壓力，因為他們無欲無求，只要戀人能對自己專一，他就心滿意足。

▍2. 雙魚座

雙魚座男人的性格有些捉摸不定，在跟別人相處時，一旦情緒上來就難控制，尤其談戀愛也難免有吵架的時候，但雙魚男唯獨對自己心愛的女人寬容，他們一點都提不起情緒，甚至會在女人犯錯的時候心軟，他們最受不了女人的撒嬌，很寵愛自己的另一半。

▍3. 獅子座

獅子座的人無論男女都有直男傾向，這個星座的人說話直接又乾脆，有時候甚至不過腦子，所以他們很容易跟人吵架。說實話三個火象星座的人，幾乎沒有那個不說髒話的，獅子就更明顯了，所以當他們跟人吵架的時候，他們總是忍不住會把這些難聽的話說出來。而且吵架也不允許自己輸，這就會導致一個把別人吵走甚至吵到心死的結果。

(中時新聞網)