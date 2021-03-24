台南一中學生路邊撿菸蒂，被退休巡佐吳勝宏捕捉畫面後，放上臉書分享，意外獲得許多民眾按讚，照片中的學生楊子賝得知被拍還被上傳臉書，直言很意外，他說，4月24日台南舉辦「探得無菸」活動，屆時希望號召高中生到水仙宮附近淨街，昨晚進行事前場勘順便撿菸蒂，20分鐘大概就撿了200根。

吳勝宏說，昨天傍晚6點多左右，在市區的民權路與海安路口等紅綠燈，看到台南一中學生手持筷子撿拾水溝蓋的菸蒂，他當下覺得感動，認為如果每個學生都跟這位同學一樣，該有多好？他也盛讚，這位同學將來一定會成為國家棟樑，貼文一po出後，臉友紛紛轉傳分享。

台南一中校長廖財固說，3位同學能自發關心社會議題，並身體力行為環境盡一己之力，從愛鄉愛土進而培養國際關懷，義行值得嘉許也期盼更多一中人響應。中華民國校友總會吳榮彬理事長與校友們非常感動， 也將頒獎表揚。

(中時 )