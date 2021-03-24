2016年桃園復興鄉發生一起殘忍的殺人棄屍案，竺姓女子涉嫌擄走長期追求她的吳姓男子，強逼贈與500多萬元的房產，竺女與同夥丁男涉嫌將吳男凌虐致死，並棄屍荒野。檢方依殺人罪嫌起訴竺女與丁男，但桃園地院查無殺人證據判無罪，遺棄屍體部分判刑竺女2年、丁男1年；吳家人另提民事損害賠償，地院判2人應賠吳家30萬元，可上訴。

桃園市吳姓男子2016年突然人間蒸發多時，家人向警方報案協尋，警方輾轉聽聞「毒友圈」流傳一宗「擄肉」案與疑吳男失蹤、人間蒸發有關，桃園市刑警大隊於是從吳男債務關係追查，鎖定有吸毒前科的丁姓男子涉有嫌疑，於是通知他到案說明，丁坦承埋屍，帶警方往復興鄉下巴陵一處產業道路挖屍，這時吳男屍體上半身已經腐爛，後來警方循線逮到竺姓女子到案。

檢警調查發現，死者吳男與綽號「甜甜」的竺女、綽號「阿水」的丁男為「毒友」關係，平常會聚在一起吸毒，相互分享短暫的虛幻快感。

竺女經濟狀況不佳，吳男因對她愛慕，經常無條件提供毒品讓她吸食，還供應零用錢讓她花用。竺女得知吳男家族是桃園區地主，他名下有一間價值500多萬元的房地產，2016年9月初把吳綁走，並逼他簽立本票要 求贈與房產。

吳男也知道有黑道背景的竺女覬覦他的房產，被綁走前就先把房產贈與給姊姊，但後來疑受不了凌虐痛苦，又央求姊姊把房產贈與給竺女。吳男被虐死後，竺女教唆丁男駕車至桃園復興山區，埋屍在當地爺亨部落旁的草叢中。

吳男死後，道上兄弟獲悉竺女獲贈500多萬房地產，曾多次上門打算從中賺點錢，加上竺女與丁男拍攝凌虐死者影片，在毒品人口的「毒友圈」內瘋傳，畫面中吳姓男子滿臉是血，還被逼唱跳「兩隻老虎」，竺女再旁叫囂罵髒話要他認真點，冷血行徑令人不寒而慄。

不過桃園地院審理後有了大逆轉，法官認為吳男是因外傷致死，但無明顯證據竺女殺人。因此竺女、丁男殺人罪嫌不足，殺人罪嫌無罪。不過竺女犯後飾詞狡辯、毫無悔悟之心、犯後態度惡劣，依遺棄屍體罪嫌判決有期徒刑2年，丁男則是始終坦承犯行、尚見悔悟之意，依照遺棄屍體罪嫌判決有期徒刑1年。

吳男家人另提起民事賠償訴訟，日前桃園地院判決竺、丁二人需賠償吳家30萬元，可上訴。

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(中時新聞網)