房市南霸天京城建設（2524），首度進軍投資開發科技工業園區！京城建設24日傍晚發布重訊，將耗資33.81億元，買進位於台南仁德交流道家樂福正對面的16,909.38坪乙種工業區土地，不過，由於相關細節仍在規劃中，因此，還沒有具體的開發金額、或開發期程。

這也是繼國城建設投資、興建「高雄軟體科技園區」之後，第二家高雄大型建商進軍廠辦或科技工業園區的案例，格外受到矚目。

京城發言人周敬恆24日指出，京城建設董事會24日通過，將以33.81億元，買進台南仁德交流道附近16909.38坪乙種工業區土地，換算每坪售價約20萬元。

周敬恆表示，由於台南在台積電和南科的帶動之下，已成國內的另一科技重鎮，房市、服務業、以及廠房、或辦公室的需求提升，剛好有個機會，因此，決定買下乙種工業區土地。

他說，這個新購的土地，就位於台南仁德交流道家樂福賣場的正對面，區位優越，未來將規劃投資、興建成為科技工業園區，不過，詳細的投資內容、金額，都還在規劃中。

這是京城集團從去年開始，累計投下53.03億元，大舉買進8,500多坪台南建地之後，再一次的大手筆購地動作，包括京城建設24日公告的16,909.38坪乙種工業區土地，包括上市的京城建設、以及京城的集團企業，總共在台南買進的土地至少2.5萬坪。

在2020年11月13日之前，京城集團總共在台南買了至少7千坪土地，砸下45.6億元，不過，京城集團台南獵地動作，並未停歇，2020年12月17日，京城再買進2筆台南建地共1,535.52坪，總額約7.43億元。

(工商 )