遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）24日公告2020年營運表現，營業利益3.32億元，歸屬於母公司淨利2.83億元，每股稅後盈餘6.2元，寫下十年新高表現。宇峻董事會也決議分派4.68元現金股利，配發率達75.4％，以24日收盤價94元計算，殖利率達4.97％。

宇峻奧汀去年推出自製研發手遊《三國群英傳M》，該遊戲有知名IP撐腰，推出後在市場獲得好成績，推動全年營收獲利表現登峰，展望2021年，宇峻將把《三國群英傳M》推向海外市場，四月將在新加坡、馬來西亞、印尼等地推出，第三季則將轉向東北亞市場，把該手遊帶到日本發行。

法人表示，若以宇峻2021年要推的海外市場規模來看，東南亞市場與台灣市場相當，日本市場規模則為台灣的二分之一左右，兩個區域加起來約為台灣市場規模的1.5倍，預期該遊戲發行後，將為宇峻營收帶來強勁挹注。

至於第二季，宇峻則將規劃《sin七大罪：魔王崇拜》在日本推出，同時也將代理營運弘煜科技的《燐光4》。2021年第三季，宇峻預計將在韓國推出《曉之軌跡M》，日本部分則預計將推出《燐光4》與《三國群英傳M》。宇峻過去以台灣市場為主，預計2021年開始，將積極往海外市場拓展，期望透過延伸至海外市場、擴大營運版圖。

(工商 )