鮭魚亂全台！寄生蟲超多易發胖？Salmon sushi 寿司

鮭魚之亂還在燒!知名連鎖壽司店發起活動，只要名字有鮭魚兩個字，就可以免費吃壽司吃到飽，造成許多人紛紛改名，想要一飽口福。不過，不少人擔心鮭魚油脂高，吃多了熱量會爆表，也傳出鮭魚中含有大量的寄生蟲，讓人相當恐懼，營養師林世航接受《中時新聞網》專訪替大家解惑。

日本迴轉壽司店「壽司郎」推出促銷活動，掀起全台「鮭魚之亂」。（圖／新北市民政局提供)

一天究竟攝取多少的鮭魚才合適，營養師解答，一般成人大概是400到600毫克，以食藥署的資料來看，一天大概可以吃100公克上下的鮭魚，大約等於一個手掌的大小。他也提到，鮭魚雖然含有較高的油脂，但只要搭配少油的食物一起吃，攝取均衡的油脂，就無需太過擔心熱量問題。

鮭魚含有豐富的蛋白質，且omega-3脂肪酸的含量是魚類中數一數二高的。（圖／達志影像）

至於鮭魚生魚片中是否真的會有大量的寄生蟲，他則表示，一般生魚片會經過冷凍處理冷凍過程中就可以把寄生蟲殺死，而且鮭魚是屬於海魚，較不會有寄生蟲。不過要注意，釣魚時千萬不能直接將魚做成生魚片，還是得煮熟後食用。

林世航表示，鮭魚含有豐富的蛋白質，且omega-3脂肪酸的含量是魚類中數一數二高的，在學術研究也發現，其中的DHA和EPA能能降低三酸甘油酯、預防腦部疾病及保護心血管防止血栓形成，另外，鮭魚的紅色來自類胡蘿蔔素，對於眼睛的保護也十分有益，最後林也提醒，即便牠有再多的營養素，還是不能食用過量，以免造成身體負擔。

(攝影、剪輯/林映汶)

(中時新聞網)