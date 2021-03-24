4.2~4.4清明兒童連續假期，獅隊行銷活動推出以兒童為主題聯名主題活動，球隊與取得日本円谷製作有限公司的授權，合作舉辦主題日，遠從日本將原汁原味的超人力霸王特攝劇，在棒球場上呈現給球迷，並結合棒球場規劃專屬活動，讓許多超人力霸王粉絲在台灣也能近距離與超人力霸王互動，每次主題系列還特別規劃專屬聯名球衣周邊商品及贈品，給予進場球迷最特別的主題活動。

3.26~4.11超人力霸王特展於台南新光三越西門店六樓熱鬧舉辦「超人力霸王 期間快閃店」，本週日(3.28)14:00統一獅明星選手林安可、陳重羽、郭阜林前進台南新光三越西門店舉辦粉絲球迷見面會活動，當天也特別舉辦統一獅球星合影見面會，凡出示【超人力霸王期間限定店】不限金額之消費發票乙張及4.2~4.4統一獅Ｘ超人力霸王聯名賽事門票乙張，即可兌換統一獅球星拍照拍照會參加券一張，合影資格卷當日上午11點開始，於【超人力霸王 期間限定店】結帳櫃台開放兌換，數量有限，發完為止。

活動時間：3.28(日) 14：00~15：30

出席選手：統一獅林安可、陳重羽、郭阜林

活動地點：台南市新光三越西門店6F【超人力霸王 期間限定店】

(中時 )