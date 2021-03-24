經濟部於24日頒發「2021中小企業信用保證融資業務績優金融機構」，臺灣企銀榮獲「信保金質獎」等七大獎項，截至今年2月底，協助中小企業移送信保基金保證餘額達1,618億元，為全體金融機構之冠。

臺企銀亮眼的送保成績領先國內眾多金融機構，勇奪「信保金質獎」，且在「促進政策推動獎」、「紓困振興獎-協助中小企業取得融資金額最高」、「送保案件催收績效優良獎」、「千億保專案推動優良獎」皆為最優；亦獲得「紓困振興獎-協助中小企業戶數最高」及「送保資料介接感謝狀」，表彰臺企銀積極協助中小企業發展的成效。

臺企銀多年來為臺灣的中小企業帶來實質上的融資助益，於企業的創建期，提供「青年創業及啟動金貸款」，協助中小企業取得創業所需資金，依信保基金統計，自2020年8月新版青創開辦以來，臺企銀核保融資金額已逾49.1億元，位居全體金融機構第一。

企業的成長期階段，臺企銀亦提供多項專案貸款，陪伴中小企業創新突破，給予專業的財務知識及經營管理建議，協助企業紮根發展，進一步創造就業機會。

臺企銀長期配合政府政策積極輔導企業成長，以「融資、輔導、投資」三位一體的經營模式，執行「一青、二老、三創」方案，也就是青年就業、銀髮金融、危老都更，以及扶持創新、創意與創業，在企業每個發展階段中扮演不可或缺的角色。

臺企銀為鼓勵創新創業業主，特推出「新創+智財．活利貸」專案貸款，協助文化創意、創新研發業者取得資金，並將無形資產經濟價值化，亦支持在地藝術工作者舉辦展覽，贊助音樂會及藝術節等，臺企銀除致力本業經營、追求業務績效，更提升員工附加價值、重視股東權益，落實ESG永續金融的理念。

臺企銀表示，金融機構為社會與經濟穩定發展的重要支柱，去年國際情勢動盪，加上新冠肺炎疫情的影響下，企業面對生產基地的調整、供應鏈之重組、歐美消費市場需求減緩等衝擊，臺企銀積極配合政府政策推動紓困振興及投資臺灣等專案，協助企業在後疫情時代度過挑戰，支持企業升級轉型，挹注下一波成長的動能，朝永續發展的目標邁進。

(工商 )