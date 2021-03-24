風流多情的人總是見一個愛一個，對於搞曖昧總是樂在其中，更不會明確表態要穩定下來，搜狐網命理專欄就指出，雙子座、射手座以及水瓶座的男人最花心又無情，一旦有了新歡就會馬上忘記舊愛。

▍1. 雙子座

雙子座是12星座中是出了名的花心大蘿蔔，他們身邊圍繞很多異性朋友，桃花運超旺盛，因此雙子座的生活總是豐富多彩，但他們並不會明確表態，也不會真正愛上一個人，喜歡流連花叢，對他們來說，愛情是一種必不可少的調味品，但是無關緊要，所以雙子座經常遊戲人間，享受從他人身上獲取心動的樂趣。

對雙子座來說，沒有了新鮮感就如同一盤散沙，風一吹就散。既然沒有了激情，為何不早早結束這段感情呢？他們個性善變，很容易喜新厭舊，一有感覺就會立刻追求，厭倦了就會提出分手，不留一點餘地，屬於見一個愛一個的類型。在結婚之前，他們可能會經歷很多戀人，但通常他們不會腳踏多條船，因為他們討厭同時應付多個人。

▍2. 射手座

射手座的人本身缺乏安全感，以至於滿腦子老是想通過自己花心的外表來吸引對方注意，對他們來說男歡女愛本來就是你情我願的事，既然在對方身上找不到激情，那自然就應該放手，加上他們很喜歡把現任跟別人比較，最典型的當然是拿前任身上的優點來左右現任，這也就注定了他們吃著碗裡的卻想著鍋裡的矛盾心理。

射手座人討厭一成不變，當這段感情已經找不到新鮮感的時候，他們就會轉身去找下一個目標，所以當身邊出現一個才華與美貌並存的人，他們就會毫不猶豫的捨棄舊愛，投入到新歡的懷抱，而且心中絲毫不會有任何的罪惡感。

▍3. 水瓶座

水瓶座男性的個性無情又自我，不太會沉浸過去，所以一旦不喜歡了，就會果斷的提出分手，分手後沒多久就會迫不及待去找下一個人，其實對水瓶來說，這不過是自我療傷的一種方式，他們覺得唯有快速開展另一段感情，才可以用最快速度從回憶裡走出來。即使舊愛帶來很多難忘的回憶，也不能一直回頭看。

水瓶座人在感情中非常博愛，與其說他們是感情騙子，不如說是強盜，他們熱愛用各種花招撩別人，自己卻絲毫不動心，此外，水瓶座很少吃回頭草，他們崇尚好聚好散，不喜歡回首不好的回憶，希望繼續找尋自己的幸福，也希望對方幸福，因此做決定總是很果斷。

(中時新聞網)