鋒面過境，雪山降下難得3月雪，黑森林以上地區出現積雪。（山友陳冠霖、王韋翔提供）

受鋒面影響，雪山罕見降下3月雪。雪霸國家公園管理處24日指出，據志工及山友回報，今凌晨369山莊低溫且出現幾波降水，有山友在雪山線10.4K發現積雪約達15公分，雪霸處表示，山區氣溫低，這2天應該還有殘雪或結冰，山友登山務必備妥裝備並注意安全。

雪山罕降3月雪 圈谷積雪約達15公分

雪霸國家公園管理高山保育志工指出，24日凌晨369山莊有明顯降水，低溫加上豐沛水氣，截至下午1時許有幾波規模大小不同的降水，但山莊並未發現降雪。不過有山友依原計畫繼續攀登雪山卻在黑森林以上地區發現積雪，雪霸處研判積雪應該是凌晨降下的。

雪山山區志工及山友回報，今日在雪山線10.4K積雪約15公分、9.8K積雪也有10公分。雪霸處副處長林文和表示，積雪處位於黑森林以上地區，包含圈谷附近，山區氣溫低，預估積雪不會融太快，這2天應該還有殘雪或結冰。

鋒面過境，雪山降下難得3月雪，黑森林以上地區出現積雪。（山友陳冠霖、王韋翔提供）

雪霸國家公園管理處呼籲山友，登山要備妥裝備及注意安全，務必請山友自行斟酌自身能力，與準備相關雪攀裝備後，再自行決定要不要登頂，也請近期要上山的領隊或嚮導，評估隊員雪季經驗及體力狀況，調整攀登行程。

(中時 )