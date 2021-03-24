水情持續拉緊報，彰縣府全面戒備抗旱大作戰，除了模擬一旦分區供水，設置45處民生用水臨時供水站，台水公司24日傍晚也緊急宣布彰化、和美和花壇，率先實施5停2，彰縣府也同步請彰化市與和美鎮公所盤點適當的公有土地，提供提供台水公司作為水源開發使用。

台水11區處曾良琳處長表示北彰化地區用水係由台中供水系統支援，4月6日將進入紅燈分區供水，北彰化地區各分甲、乙二區並採供五停二方式供水，甲區停水時間為每周二的零時至周三24時，乙區停水時間為每周二零時至星期五24時。甲區範圍包括除了東郊的彰化市、和美鎮犁盛、糖友、中圍、新庄、中寮、竹圍等6里和花壇鄉岩竹、白沙。乙區包含彰化市東郊13里。

為了防範地層下陷，近幾年來銳減核發開挖深水井，地下水井全面登錄，控管抽水量，但面對這波水情吃緊，針對用水標為家用及公共給水、農業、工業及其他用途之地下水權，已於3月9日公告取消其用水範圍及引用水量限制。

彰化縣第十一區自來水供水戶數達38萬9687戶，台中支援主彰化市、和美鄉、線西鄉，每日約7.3萬噸供水量。雲林支援南彰化，每日約3.5萬噸供水量。另外，取用彰化境內深井地下水共計203口，每日供水量約30.59萬噸。

水情吃緊，針對用水標為家用及公共給水、農業、工業及其他用途之地下水權，縣府已先取消引用水量管制。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

水情吃緊，針對用水標為家用及公共給水、農業、工業及其他用途之地下水權，縣府已先取消引用水量管制。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化、和美人口密集，卻全得仰賴台中系統供水，一旦水情吃緊，所受衝擊也最大，副縣長林田富主持「彰化縣因應旱災及節水措施工作會議」，正式提出建請彰化、和美公所協助找出適當公有地，作為開鑿深水井的水源的備戰用地。

自來水公司也表示，積極福田淨水場擴建工程，開發烏溪貓羅溪伏流水水源，擴大彰化市東郊供水範圍，預定至2024年完成，每日可再增加約1.5萬噸水源量。

此外，消防局則造冊列管池塘、水圳、汙水處理回收單位計3290處，以因應救災，社會處將結合平時獨居老人關懷，由志工提供送水服務。衛生局盤點各醫療院所用水準備計畫；環保局宣導營建工程改用再生水抑制揚塵，降低自來水用量。

(中時 )