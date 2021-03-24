109學年國中硬式聯賽首日就上演高雄內戰，忠孝國中身高188公分的先發投手宋柏翰6局好投壓制前金國中，站上打擊區更有3安猛打賞的突出表現，幫助球隊3比2取得預賽開門紅。

1局上前金許子傑敲安上壘，高鈺傑補上三壘安打，助隊1比0領先，4局下忠孝潘信安、潘思佑及先發投手宋柏翰連3支安打敲開得分大門，加上這個半局前金守備遭遇亂流，單局出現2失誤，忠孝單局進帳3分。

5局上前金反攻，1出局後林承運敲安上壘，無奈遭牽制出局，隨後林彥廷、許子傑連續安打追回1分，不過最終2比3落敗。忠孝宋柏翰先發6局用了86球，被擊出7安打，投出2三振及1四壞保送，失2分皆為責失分，且還擔任第5棒，3打數3安打包括1二壘安打有1打點。

忠孝此役1分差帶走勝利，不過市內賽雙方碰頭時8比1獲勝，總教練倪國展指出，球隊約有近20天沒正式比賽，今天首日比賽，球員緊張、一開始無法進入狀況，所幸隨著比賽進行慢慢熱開，得點圈機會都有把握住。

談到今天投打俱佳的宋柏翰，倪國展說道，他控球不錯，變化球角度不會差太多，教練只需把守備管好，讓宋柏翰專心在投球上，「除了第一局那1分的三壘安打，後面無人出局三壘有人的局面都有守起來。」宋柏翰則只為自己打了8分的分數，自認還需減少失投球。

宋柏翰目前身高188公分，倪國展指出，他球感不錯、控球佳，雖現在最快球速僅130公里，但相信升上高中後經過重訓及輔助訓練後，讓力量得以施展、提高球速，相當看好他的未來性。

至於這次聯賽的目標，倪國展表示：「這是屬於他們的比賽，等於是三年級球員的聯考，我跟他們說，把3年的努力、練習好好展現，這是屬於他們的比賽，教練只是幫助球員的助攻角色，他們才是主角。」

倪國展笑著說：「小朋友設定的目標比我們還高，希望打到冠亞軍，但以學校來講，初步希望先打到前8強，進複賽再一步一步來，也要視抽籤的戰況。」而首戰就以投打俱佳的身手助隊獲勝的宋柏翰則說道，目標是打進4強，當然也希望可以突破去年第四名的名次。

忠孝內戰扳倒前金。（學生棒聯提供）

(中時 )