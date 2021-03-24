意外在Google評論揪出男友約砲證據，女友看完瞬間臉綠。(翻攝Google 地圖)

意外發現男友約砲的證據，她氣炸留言，「一碗麻辣香鍋，人生的酸甜苦辣鹹都吃到了。」(翻攝Google 地圖)

現代人吃飯為了避免踩雷，許多人會透過Google地圖搜尋餐廳的評價，內行更懂得透過評論成為在地嚮導賺取回饋。不過，沒想到一位女網友卻在麻辣鍋餐廳的Google評論上，意外發現男友約砲的證據，她氣炸留言，「一碗麻辣香鍋，人生的酸甜苦辣鹹都吃到了。」也引起網友熱烈迴響。

現在想知道一間餐廳好不好吃，打開Google地圖就能查到餐廳評價，透過撰寫評論還能賺取Google「在地嚮導」積分，Google不時還會提供獨家的獎勵。不過近日一位女網友和男友拜訪高雄一間麻辣火鍋店後，卻意外看見男友的Google評論，內容讓她當場氣炸。

男方給予餐廳5星評價表示，砲友介紹她去吃一間在地好吃的乾鍋麻辣鍋，吃第一次就徹底愛上。「每一次夾出來的東西都是驚喜，都是難以言喻的好吃。愛了！我真的愛上了！」吃完更激動直呼，「我真的迫不及待要讓女友吃到這裡的料理。」

意外在Google評論揪出男友約砲證據，女友看完瞬間臉綠。她表示，「看評價居然看到一個熟悉的頭貼，那是我男友，居然他在高雄有砲友，而且還是砲友帶他去吃才介紹給我這家店的！還有臉打在google 評價？不知道我是在地嚮導六級嗎！」

想到2人相處的種種，再配上這餐點的香麻，女網友難過直呼「突然覺得一碗麻辣香鍋，人生的酸甜苦辣鹹都吃到了。」但同時，她也感謝Google評論讓她看清了渣男，表示「我之後會再帶其他男人去吃的！」

兩則評論曝光後，也吸引許多網友到Google留言朝聖表示，「出奇的業配方式，想來朝聖」、「推一個，可以帶砲友來吃鍋的好地方」、「朝聖，媽，我也要帶人來吃辣XX」、「哇！原來我砲友跟我表哥都來吃過....都不約太糟糕了！」

(中時新聞網)