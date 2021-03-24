蘇花公路日前遊覽車撞山壁6死39傷事故，肇因仍待檢警及運安會釐清，但運安會認為車子座椅有問題，擬發出期中安全通告建議交通部召回遊覽車檢查，交通部長林佳龍今日拍板，下令公路總局及車安中心召回打造該事故車輛的名盛實業公司所產製共718輛遊覽車，在完成安全檢核前，即日起暫停營運。對於遊覽車評鑑機制延宕、車安中心安檢機制是否有疏漏，林佳龍也要求同步調查是否涉有行政疏失，究責無上限。

交通部表示，該起事故確切原因仍待檢警及運安會調查，交通部全力配合。另考量顧慮車輛安全刻不容緩，部長已指示同步釐清疑點，並進行緊急處置，避免可能有潛在風險的車輛繼續上路。

對於有家屬淚訴親人明明繫好安全帶、卻被拋出車外而身亡特別痛心，也對車體脆弱提出質疑。官員轉述，林佳龍上周即已下令速查「車體是否異常脆弱、乘客繫安全帶為何仍連人帶椅遭拋出車外、遊覧車評鑑制度變革為何延宕4年」等3疑點。

其中，座椅與車體的扣合處若設計不良、或未依原設計施作，很可能在強力碰撞時就被拋出車外，必須優先釐清。

交通部表示，為避免該類車種或該製造廠所生產的車輛出現同樣的問題，基於保護車主、駕駛、乘客與用路人的考量，必須從嚴採取緊急避險措施，本次肇事遊覽車為名盛實業有限公司使用成運汽車製造股份有限公司產製，2018年初申請取得延伸實體車少量審驗合格證明，同型式車輛計有5輛，其中2輛未營運，其餘3輛均已召回。

其他名盛公司使用成運牌底盤車打造之車輛計有78輛，而名盛所打造之遊覽車則共718輛，將由公路總局、車安中心查核座椅之固定方式及施作狀態是否符合規定，在召回確認前暫時停止營運，順利的話可望在清明連假前完成檢核。

(中時 )