曾執導《鏡子森林》入圍金鐘戲劇節目導演獎的導演李權洋，推出最新紀錄片《有時》，24日找來曾經合作的影后陸弈靜站台，陸弈靜曾被診斷血癌最後不藥而癒，她表示最近身體的狀況都很好，被問有沒有定期做身體檢查？她說：「不用做檢查，我們人都有生老病死，幹嘛自己嚇自己？」

陸弈靜坦言曾幾度面對死亡，現在對於生死比較輕鬆看待，她以前認為人生苦短，「我以前拍蔡明亮導演的電影，還記得曾在清晨驚醒，我是哭著醒來的，當下覺得人生好苦，然後又睡著了」，她現在已經不會覺得人生有遺憾，「人來到世界上，一定會有一條路要走，就是死，死亡隨時都會來。」她談到被診斷血癌時，去買了一本書《西藏生死書》，她說：「想要了解死亡到底是什麼，我體會到內衣褲不要穿得太難看，不然突然走了怎麼辦？會不好看。」他表示讀完該本書之後，也讓她對身心靈和宗教更有涉略。

導演李權洋談到紀錄片作品《有時》，表示該片以女兒的名字「有時」為題，運用寫實、細膩的自拍手法，紀錄兩年間父親驟逝、女兒初生的生活巨變。關於自拍與隱私的矛盾，李權洋自嘲，《有時》的拍攝過程「很像在唱衰自己」，覺得自己都快要瀕臨精神分裂了。

片中大篇幅紀錄了老婆的孕程，李權洋坦言，前五次的產檢都很順利，當然心裡期盼小孩健康成長、老婆能平安度過孕期，但畫面呈現上的效果卻平淡無奇，沒想到老婆臨盆前飽受癢疹之苦，雖然有了戲劇性的劇情，卻又相當不捨老婆的辛苦。

憶及《有時》印象最深刻的一幕是老婆的生產過程，李權洋說：「從沒想過，產房是美麗的地方，且意外地寧靜，每個時刻都像凝結了一般。」由於老婆來不及施打無痛分娩，生產時必須忍受劇痛，咬牙屏住呼吸將女兒用力生出來，當下除了給予支持與鼓勵，也更能體會女人生產的艱辛。

紀錄片要捕捉真實很困難，自拍的真實呈現挑戰更大。李權洋在得知父親驟逝之後，深夜返家的路上，請老婆打開手機補捉自己崩潰大哭的畫面，他表示，藉由攝影機的存在，抒發了哀傷的情緒，療癒的同時，也讓自己從谷底反彈，將對父親的懺悔、離世時沒能陪伴在身邊的遺憾一次宣洩。

李權洋坦承，因為拍攝《有時》，回家的時間反而變多了，意外得到更多與家人相處的機會，對他而言是非常珍貴的禮物，更透露《有時》的完成，也讓自己好好地和父親告別，希望透過本片告訴大家，「生活是不容易的，生命是不容易的。生有時，死有時，只能珍惜當下。」《公視紀實》系列紀錄片包含永續、文化、藝術等相關主題、更有鼓勵新銳導演創作的新創紀實短片，總計累積17部作品，包括12部長片以及5部短片，《有時》將於3月25日週四晚間十點播出。

(中時 )