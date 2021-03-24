新北土城一名老闆娘因熟客掉了500元在她的攤子上，事後卻沒有去取回，多年來一直掛在心上，想把錢還給他。後來得知這名熟客已經過世了，而告訴她消息的女顧客，竟是熟客的女兒。老闆娘把500元還給她，女兒感動之餘，將過程PO上網，4000多人淚推。

原PO在臉書社團「我是土城人 我愛土城區」表示，某日下班後她前往清水黃昏市場一攤炸雞攤消費，因這間店有80多歲父親生前最愛吃的紅燒肉，她和老闆娘聊著聊著提到自己爸爸，老闆娘這才知道「原來妳是那位客人的女兒」，說完拿出500元給她。

「多年前妳父親買完東西離開後，掉了500元在我攤位，當我發現再去找妳父親已經找不著了，我一直都在等他回來消費時把錢還給他，想說常來的伯伯怎麼都沒有來？今天遇到妳才知道他已經回去了（指過世），來！這500是妳父親掉的！」

原PO聽完後大為感動，決定把500元全部拿去買紙錢，清明節祭拜時，告訴爸爸「這500元的紙錢是炸雞攤老闆娘撿到要還給你的錢」。

超過4000名網友淚推，直呼老闆娘太暖心了，「這麼有情有義的攤子，一定要用新台幣讓它下架」、「都不知道過了多久，老闆娘還放在心上，做生意真的誠實」、「我是土城人，我驕傲」、「其實老闆娘不說也沒人知道，真的讓人感動」、「看完我哭了」。

(中時新聞網)