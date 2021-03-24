旱災中央災害應變中心24日召開工作會報，因今年春雨亦持續偏少，近日春雨降雨量無顯著挹注水庫且依中央氣象局最新降雨預報未來一季降雨機率仍然偏少，為因應梅雨的不確定性，決定苗栗、臺中及北彰化部分地區自4月1日起工業用水戶節水率由11％提升至13％，至4月6日起水情燈號改為實施分區供水紅燈。另高屏溪流量已低於每秒4.8噸，故4月1日起高雄地區水情燈號由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈。

苗栗、臺中及北彰化地區內具獨立系統、擁有地下水井或因減供水量操作不影響高地及管末地區用戶之轄區，為減輕民生用水衝擊，將採行減壓供水方式，預估仍可達成節水15％之目標；其餘地區各採甲、乙二區，每區供水5天，停水2天方式供水，甲區停水時間為每星期二0時至星期三24時，乙區停水時間為每星期四0時至星期五24時。

台水表示，目前已進入抗旱最艱難時刻，各地區供水情況將滾動檢討調整並已實施演練，其中苗栗、臺中及北彰化地區進入分區供水階段實施前一周，就臨時供水站佈設、載水點整備、送水車規劃及水質檢驗等，將再更新發布最新供水資訊，民眾對於分區供水範圍任何疑問都可撥打1910免付費電話洽詢，有關抗旱最新宣導事項，亦將於平面媒體發布訊息，用戶亦可進入台水公司網站「抗旱專區」（https://www.water.gov.tw/）或台水粉絲專頁查詢，並仍再次籲請民眾共體時艱愛惜珍貴水資源，攜手共同節約用水，一同攜手抗旱。

苗栗、台中及北彰化等地區之分區供水範圍初步化規劃如下：

一、 苗栗地區(一)甲區範圍：A.頭份市28里(下興、上興、蘆竹、田寮、民生、民權、民族、和平、信義、仁愛、上埔、土牛、山下、文化、斗煥、合興、成功、自強、忠孝、東庄、建國、後庄、流東、珊湖、新華、興隆、頭份、蟠桃)。B.竹南鎮4里(新南、頂埔、崎頂里(東崎頂、鳳梨坑、山頂、保興街、想思林、崎腳)、公義里(鹿廚坑))，包含竹南科學園區、廣源科技園區。C. 新竹市：香山區中隘里中華路六段(亞歷山大社區)。D.寶山鄉：寶斗村。(二)乙區範圍：A.竹南鎮23里(公館、大厝、港墘、海口、中美、中英、中港、中華、開元、正南、竹南、照南、竹興、營盤、山佳、龍山、天文、龍鳳、佳興、聖福、崎頂、大埔、公義)，含竹南工業區。B.頭份市4里(尖山、尖下、廣興、濫坑)，含頭份工業區。C.後龍鎮海寶里。(三)減壓供水地區A.三義鄉、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉。B.後龍鎮(海寶里除外)、公館鄉、苗栗市、頭屋鄉、造橋鄉。

二、 臺中地區(一)甲區範圍(中山高速公路以東)A. 潭子、大雅、北屯、西屯、東區、西區、南區、北區、中區、南屯、大里、太平等12區。B.烏日區：國道一號以東、大里溪以北。C. 支援北彰化地區(二)乙區範圍(中山高速公路以西)A.神岡、潭子、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、梧棲、龍井、后里、外埔等11區。B. 大甲區：大安溪以南、海線鐵路以東。C.清水區8里(海濱、中社、槺榔、武鹿、秀水、西社、南社、清水)。D.支援苗栗地區。(三)減壓供水地區A.中山高速公路以東：豐原、石岡、東勢、新社、和平、霧峰等6區。B.中山高速公路以西：大肚、大安等2區。

三、北彰化地區(一)甲區範圍：A.彰化市(除彰化市東郊外)B. 和美鎮6里(犁盛、糖友、中圍、新庄、中寮、竹圍)C.花壇鄉2村(岩竹、白沙)(二)乙區：彰化市東郊A. 彰化市13里(福田、石牌、竹巷、快官、田中、牛埔、台鳳、三村、竹中、大竹、香山、安溪、福山)B. 國聖里(中山路三段以東)C.中庄里(彰南路一段)(三)減壓供水地區A.和美鎮其餘26里(除犁盛、糖友、中圍、新庄、中寮、竹圍外)。B.伸港鄉、線西鄉。

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