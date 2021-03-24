一名趙姓室內設計到雙B車行賞車時，對馬姓女業務一見鍾情，趙男後來不但買了車，還抱得美人歸，2人還生下1子，但當他要為兒子報口時，驚覺馬女已婚，氣得向馬女的翁姓丈夫密告老婆出軌，翁男得知自己被載綠帽氣炸，怒對2人提告求償600萬元，高雄地院審理後，判決趙男與馬女需連帶賠償48萬元。

據了解，馬女與翁男2003年結婚，馬女因為婚後2人個性不合，於2016年搬出在外居住，卻在2017年底與到車行買車的趙男擦出火花，成為情侶，馬女還瞞著丈夫，懷了趙男的孩子。

趙男萬萬沒想到，馬女即將臨盆時才知她已婚，想到孩子生下來就要跟別人姓，愈想愈不甘心，於是決定向翁男告密妻子出軌，但此舉等於向翁男坦承自己是小王，結果被翁男提告求償600萬元。

馬女在法院在審理時坦承外遇，但早已與翁男感情疏離：趙男則表示，與馬女交往時不知道對方已婚，直直到小孩快出生才得知她是人妻，因為不滿被欺騙，才會冒著被告通姦風險向翁男告密。

法官調查時發現，其實馬女剛與趙男交往就告知已婚，只是還沒離婚，且2018年初將父母介紹給趙男認識，因而認為，要不是2人穩定交往，馬女不會刻意將趙男介紹給自己父母認識，另外，趙男雖說不會冒著自己小孩跟別人姓的風險，與馬女發生性行為，但他卻在馬女懷孕期間多次陪同產檢，若真的不想馬女生下小孩，應該嘗試與馬女協商進行引產。

法官表示，無法理解趙男為何向翁男告密馬女外遇，但可以確定的是，2人確實侵害翁男的配偶權，最終判2人須連帶賠償翁男48萬元。

(中時新聞網)