蔡英文總統慰問潘穎諄上尉家屬(軍聞社提供)

蔡英文總統今天前往台東慰問F5E戰機失事的飛行員家屬，蔡英文強調，事故發生後，空軍各機種暫停訓練、演習，進行飛安檢查。她也要求國防部，儘速釐清事故調查，在戰機彈射座椅部分，行政院已經核定經費，要立即進行換裝作業。

蔡英文總統今天下午前往台東慰問F-5E戰鬥機事故的空軍飛行官潘穎諄上尉家屬，並弔唁殉職空軍飛行官羅尚樺中尉及慰問家屬。蔡英文抵達後，先聽取搜救進度簡報，強調國軍正盡全力以最大的量能進行搜救，不會放棄希望。

蔡英文總統聽取搜救進度簡報(軍聞社提供)

蔡英文隨後也在臉書發文向堅守崗位、克盡職責的國軍弟兄姊妹致敬。她說，前天F-5E戰鬥機在屏東牡丹外海發生事故，讓國人都感到非常不捨。今天她來到台東，了解搜救情況，也向兩位飛官的家人表達慰問之意。

她說，潘穎諄上尉的搜救仍在進行中，我們會持續努力，不會放棄希望。對於殉職的羅尚樺中尉，她則要求國防部，務必全力協助家屬。

蔡英文指出，事故發生後，國防部宣布「天安特檢」，在不影響戰備任務下，空軍各機種暫停訓練、演習，進行飛安檢查。她也要求國防部，儘速釐清事故調查，以及在彈射座椅部分，行政院已經核定經費，要立即進行換裝作業。

在這個悲傷的時刻，她也向所有強忍悲痛、堅守崗位的國軍同仁表達敬意。「我們一起為國軍加油」。

(中時 )